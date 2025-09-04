Plaza Sésamo llegará a YouTube, podrás disfrutar de sus episodios

El programa "Plaza Sésamo" dio a conocer a través de sus redes sociales que sus episodios llegarán a YouTube el próximo año.

El programa infantil que comenzó sus emisiones en 1969 y que sigue estrenando temporadas, informó por medio de su cuenta en X (@sesamestreet) que pronto, Beto y Enrique, Elmo , Abelardo, y El Comegalletas tendrán su propio canal de YouTube, a través de una biblioteca digital.

"A partir de enero de 2026, YouTube tendrá la biblioteca digital más grande de contenido de Barrio Sésamo, con cientos de episodios completos que llegarán a los canales de Barrio Sésamo".

Con este mensaje, los productores de la serie, que, este 2025 emite su temporada 55, invitaron a la población infantil, y a sus progenitores, a unirse a su canal para que la red Sésamo siga creciendo.

Fue tres años antes del lanzamiento de su primer episodio, que los productores Joan Ganz Cooney y Corporación Carnegie concibieron a "Plaza Sésamo". como un proyecto que podría contribuir formativamente a las audiencias, formadas por las y los infantes.

¿El objetivo?, ayudar a las infancias a tener una preparación previa, antes de comenzar con sus estudios básicos.

La fórmula, resultó todo un éxito, sobre todo, por la creación de títeres de Jim Henson, titirireto y reconocido director estadounidense, responsable de la creación de inolvidables personajes como los Muppets y los seres de la cinta "El laberinto".