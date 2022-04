Camila Cabello y "Tokyo Vice" en los estrenos de la semana

— Andrea Arnold, la directora británica de "American Honey" ("Dulzura americana") y "Fish Tank" ("El rebelde mundo de Mía"), es una de las más brillantes cineastas trabajando en la actualidad. En "Cow" que se estrena en cines y para renta digital el viernes realiza su primer documental con una estrella inesperada: Luma, una vaca lechera en una granja del sur de Inglaterra. Arnold filmó "Cow" ("Vaca") a lo largo de cuatro años, retratando los ritmos cotidianos de la vida de Luma, dándole al animal la atención y empatía que le daría a cualquier protagonista humano. Junto con películas como "Gunda" de 2021, un documental en blanco y negro sobre un cerdo, "Cow" es parte de una tendencia reciente a usar el cine para retratar y elevar las vidas de los animales a los que pocas veces se les pone atención.

— Los cineastas Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, que hicieron la película galardonada con el Oscar "Free Solo" y el documental "The Rescue" ("Rescate en las profundidades"), ponen ahora su mirada a grandes alturas en "Return to Space" ("Regreso al espacio"). El documental, que se estrena el viernes en Netflix, trata de la empresa SpaceX de Elon Musk y su intento por transformar los viajes espaciales.

MÚSICA

— Camila Cabello, la cenicienta del año pasado, estrenará música mágica esta semana. Su tercer álbum de estudio "Familia" será lanzado el viernes 8 de abril. La nominada al Grammy en tres ocasiones ya ha dado un adelanto de su nueva música al hacer nuevamente equipo con Ed Sheeran para la canción con toques de salsa "Bam Bam". Cabello también ha lanzado la canción del álbum "Oh Na Na" con Myke Towers, y el sencillo "Don't Go Yet". Un día antes del debut del álbum, interpretará algunas canciones en vivo en un concierto de TikTok: "Familia: Welcome to the Family" que se transmitirá a las 7 p.m. de Nueva York (2200 GMT) en el canal de TikTok de Cabello.

— Jack White no tiene uno sino dos álbumes en camino para 2022, el primero es "Fear of the Dawn", que saldrá el viernes 8 de abril, con una canción con guitarras distorsionadas, baterías potentes y efectos de sonido. Uno de sus adelantos es "Hi-De-Ho" su extrañamente maravillosa colaboración con el vocalista de A Tribe Called Quest, Q-Tip, que mezcla rock con toques electrónicos y tiene un saludo al jazzista Cab Calloway. El segundo álbum de White, "Entering Heaven Alive", será lanzado el 22 de julio. Para prepararte para ese disco escucha el sencillo "Queen of the Bees".

TELEVISIÓN

— Muchos creen conocer a Benjamín Franklin: diplomático, aficionado a volar cometas, pensador. En su documental de PBS de dos partes y cuatro horas de duración "Benjamin Franklin", Ken Burns se adentra a la vida y obra del padre fundador de la patria estadounidense quien vivió durante un periodo destacado de cambio social, político y científico y que a su vez ayudó a impulsarlo. Franklin incluso creó un estándar para futuros humoristas como Mark Twain, de acuerdo con el documental dirigido por Burns y escrito por Dayton Duncan quien ha trabajado en proyectos como "Country Music" y "The National Parks". Mandy Patinkin hace la voz de Franklin en el filme que se transmitirá el lunes 4 y el martes 5 de abril por las estaciones de PBS.

— Ansel Elgort y Ken Watanabe actúan en "Tokyo Vice", una serie de suspenso de HBO Max descrita como inspirada "libremente" en el libro de memorias de Jake Adelstein de 2009 "Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan". Elgort interpreta a Adelstein, en Tokio en la década de 1990, "donde nada ni nadie es realmente lo que parece", como la describe intrigantemente HBO. La serie fue filmada en Tokio así que es una aventura que se puede disfrutar desde el sofá. "Tokyo Vice" creada y escrita por el dramaturgo galardonado con el Tony J.T. Rogers ("Oslo"), estrena sus primeros tres episodios en el servicio de streaming el jueves 7 de abril y cada jueves dos episodios más, hasta el final del 28 de abril.

— Celebridades tratan de engañarse con historias que podrían no ser verdad en "Would I Lie To You?" de CW basada en la exitosa serie británica homónima. El actor, guionista y comediante Aasif Mandvi ("Evil") es el anfitrión de la serie que se estrena el sábado 9 de abril con Matt Walsh ("Veep") y la comediante canadiense Sabrina Jalees como capitanes de equipos opuestos. Entre los invitados de la temporada destacan: Brooke Shields, Laura Benanti y Preet Bharara, ex fiscal del distrito sur de Nueva York.