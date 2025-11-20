Regresarán "El Caballero de los 7 Reinos" y "La Casa del Dragón"

HBO finalmente despejó las dudas: el universo de Juego de Tronos, creado por George R.R. Martin, tiene estrenos asegurados hasta 2028. La plataforma reveló en sus redes sociales el calendario de lanzamientos para los próximos años, incluyendo la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos y las siguientes entregas de La Casa del Dragón.

¿Cuáles son las fechas de estreno?

El anuncio fue reforzado por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO, durante una presentación para la prensa en Nueva York, donde adelantó lo que viene para la franquicia televisiva. La primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos debutará el 19 de enero, mientras que la segunda está programada para 2027. Aunque inicialmente se contemplaron tres temporadas, por ahora solo se confirmaron las dos primeras.

Por su parte, La Casa del Dragón estrenará su tercera temporada en el verano de 2026, y la cuarta ya está prevista para 2028.

¿De qué trata El Caballero de los Siete Reinos?

Situada un siglo antes de los hechos ocurridos en Juego de Tronos, la historia adapta los Cuentos de Dunk & Egg, siguiendo las aventuras de un joven caballero, Ser Duncan el Alto (interpretado por Peter Claffey), y su pequeño escudero, Egg (Sol Ansell). Juntos se enfrentarán a rivales formidables y desafíos que marcarán su destino.

¿Qué historia narra La Casa del Dragón?

Basada en la novela Fuego y Sangre (2018), la serie explora la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil que dividió al linaje por el dominio del Trono de Hierro. La trama ocurre dos siglos antes de la serie original y profundiza en las rivalidades que dieron origen a la legendaria Danza de los Dragones.