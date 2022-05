Busca 'Te Nombré en el Silencio' empatía con desaparecidos

El filme está ambientado en Sinaloa y sigue a un grupo de mujeres que busca restos de sus familiares desaparecidos, en particular a Mirna, madre de Roberto, desaparecido en 2014.

"Desde que iniciamos la preproducción, la filmación y hasta la postproducción, siempre pensamos en cómo hacer esto un vehículo para la empatía, para meter a las personas, al público, dentro de los zapatos de las rastreadoras, en su realidad y hacer que les importe", dijo en entrevista el director Jose María Espinosa.

Mirna también es la líder de Las Rastreadoras de El Fuerte, grupo que poco a poco se ha hecho experto identificando restos, no sólo con trabajo de campo, sino en labores de oficina e investigación.

"Yo vivía bien a gusto, nos valía, pues. Yo no veía noticias, yo no veía nada, sí escuchaba de levantones, y yo decía: 'pobrecitos'. Yo fui parte de esa sociedad que le valía", reconoce Mirna Nereida en una parte del filme.

La idea del documental surgió hace cinco años a partir de un cortometraje que realizó el cineasta y hermano del director, Juan Pablo Espinosa, para una organización internacional, en el cual conocieron a Mirna.

"La entrevista que le hicimos fue muy emocional para mí, el no recibir la información a través de literatura, ensayos o reportajes, sino directamente de la fuente y verla a los ojos cuando me contaba cómo había desaparecido su hijo de la gasolinera donde él vendía discos, y cómo inició el grupo, que buscaba en veredas y caminos peligrosos, así que me dije: tengo que abordar esto de una forma más grande, no en un cortometraje", explicó el director sinaloense.

Pero ni en ese entonces, ni ahora, el trabajo de las rastreadoras, ni de ellos como sus cómplices de búsqueda, ha sido fácil, pues José relata que enfrentaron dificultades como ser vigilados, perseguidos a balazos, incluso ser ignorados por las autoridades.