Arranca la nueva temporada

"Sesame Street" lanza su 56ª temporada el 10 de noviembre con el campeón de NASCAR Bubba Wallace como invitado, un formato ligeramente modificado y una nueva forma de verlo: a través de Netflix.

"Ahí estás, hola", invita Elmo a los espectadores al inicio del programa. "Elmo está muy feliz de verte".

El popular programa infantil ofrecerá una historia principal de 11 minutos al inicio, en lugar de los nueve minutos del año pasado, y algunos segmentos nuevos mezclados con los favoritos que regresan.

¿Cómo se reinventa Sesame Street?

"En la historia de ´Plaza Sésamo´, siempre nos hemos reinventado de alguna manera en nuestros últimos 56 años", dice Sal Pérez, productor ejecutivo. "Siempre estamos buscando formas de modernizar, de hacer que el aspecto y la sensación del programa sean realmente atractivos para los niños de hoy".

La historia principal de 11 minutos en el primer episodio involucra a Elmo, Abby y Zoe participando en tres tipos de carreras en el vecindario, acompañados por una alarmante cantidad de pollos de marioneta y Wallace ofreciendo comentarios desde la línea lateral. Primero es una carrera de velocidad con un pollo en la espalda de cada uno de ellos —"aves en movimiento", ofrece Wallace— luego una carrera con un pollo en una cuchara y, por último, una carrera de sacos con pollos también en el saco. Elmo se desanima cuando no gana inicialmente, pero pronto se da cuenta de que no había almorzado, por lo que está bajo de energía, la lección del día.

¿Qué aportan las celebridades a Sesame Street?

"Me encanta cuando podemos traer celebridades a ´Sesame Street´ porque aportan su propio sabor, su propio punto de vista y experiencia. Y gran parte de ese episodio de carreras de Elmo se intensificó con la presencia de Bubba", dice la guionista principal Halcyon Person. (Miley Cyrus también será una invitada próximamente).

Person dice que expandir la historia principal incluso por unos pocos minutos le da a ella y a su equipo más espacio para agregar elementos que cree que conectan con los niños.

¿Cuál es el impacto del acuerdo con Netflix?

El acuerdo con Netflix es un importante cambio para "Sesame Street" ya que el servicio de streaming le da un alcance mundial: la nueva temporada se transmitirá en 30 idiomas, mientras se mantiene en su hogar de larga data, PBS Kids y la aplicación PBS Kids Video, al mismo tiempo. Los episodios estarán disponibles tanto en Netflix como en PBS el mismo día.