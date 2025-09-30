Estrenan su biofilme

El domingo por la noche, los miembros del elenco y realizadores de Springsteen: Música de Ninguna Parte, celebraron el estreno de la película en la 63ª edición del Festival de Cine de Nueva York, en el Alice Tully Hall.

Los actores Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Stephen Graham, Odessa Young, Gaby Hoffmann, Matthew Pellicano Jr., David Krumholtz y Harrison Sloan Gilbertson asistieron al evento junto al guionista, director y productor Scott Cooper.

A la cita también llegaron los productores Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robertson y Scott Stuber, y el productor ejecutivo Warren Zanes. Sin embargo, quienes robaron cámara fueron el mismísimo Bruce Springsteen y su histórico mánager, Jon Landau, quienes son interpretados en la película por White y Strong, respectivamente.

Tras la proyección, los asistentes al estreno, entre los que destacaron Anne Hathaway, Whoopi Goldberg y Gayle King, disfrutaron de una actuación sorpresa de Springsteen.