Revela su fecha de estreno en streaming

“F1: La película”, tras su paso por las salas de cine, finalmente alista su llegada a las pantallas de los hogares. Esta cinta destaca por su experiencia audiovisual y por su increíble historia que cautivó a los asistentes.

El filme, basado en las carreras de la Fórmula 1, sobresalió por su impresionante producción, que contó con la participación de pilotos y equipos reales. La película acumuló más de 628 millones de dólares y es considerada un éxito en taquilla.

“F1: La película” llegará globalmente a través de la renovada plataforma de Apple TV el próximo 12 de diciembre, según informó “Variety”. El filme fue producido por Apple Studios y ahora aterrizará en su propia plataforma de streaming.