Series y películas para enfrentar el Blue Monday

Este lunes, la tristeza parece sentirse en las calles, en el hogar y en el trabajo.

El Blue Monday es denominado el "día más triste del año" y se le atribuye al psicólogo británico Cliff Arnall, quien en 2005 presentó una fórmula matemática que intentaba calcular el momento más bajo del ánimo colectivo.

¿Qué es el Blue Monday y su origen?

Por otro lado, el origen de este día también se relaciona con una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel, que buscaba incentivar a las personas a vacacionar durante el invierno.

Para mejorar tu estado de ánimo este día y los días tristes, las series y las películas en streaming pueden convertirse en un buen aliado. Aquí te dejamos una selección de series y películas que prometen hacerte sonreír o, al menos, levantar un poco el ánimo.

"The Paper". una excelente serie para terminar el día de buenas

Si este día sentiste que todo salió mal, puedes optar por una serie que muestre el mundo del periodismo desde una perspectiva humorística. The Paper es ideal para quienes buscan distraerse después de una jornada ajetreada y reflexionar sobre temas que siguen siendo vigentes en las redacciones actuales.

Dónde ver: HBO Max

"Friends", una comedia para sentirse acompañado

Desde su final en 2004, Friends se convirtió en un clásico de la televisión. Con el paso del tiempo, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross quedaron grabados en la memoria de los fans. Ver nuevamente las desventuras de este grupo de amigos puede brindar una sensación única de cercanía y compañía, perfecta para estos días fríos y grises.

Dónde ver: HBO Max

"Stranger Things", abraza lo extraño

Aunque en un principio la serie de Netflix presenta un ambiente de suspenso, con el avance de los capítulos se revela como una historia sobre la amistad. Mike, Will, Dustin y Lucas demuestran que no hay miedo ni tristeza que no pueda superarse con el apoyo de los amigos... y de una poderosa aliada con habilidades de telequinesis.

Dónde ver: Netflix

"Sing 2", una película muy animada

Esta película animada es ideal para levantar el ánimo. Su combinación de música, colores y una historia inspiradora la convierten en una excelente opción para ver en Blue Monday. La secuela presenta un nuevo desafío para Buster Moon, el dueño del teatro, quien busca triunfar en la capital del entretenimiento y convencer a la estrella de rock Clay Calloway, quien ha perdido el interés por la música.

Dónde ver: Universal+

"Paddington 2", ternura asegurada

Si buscas una cinta entrañable y divertida, el tierno oso Paddington es la opción perfecta. En esta aventura, el protagonista se embarca en una misión para recuperar un libro que le fue robado a su tía Lucy. Paddington 2 celebra la bondad, la empatía y el optimismo, con un humor amable y un mensaje positivo ideal para mejorar el ánimo.

Dónde ver: MGM Channel

"La vida es bella", una celebración de la vida

Dirigida por Roberto Benigni, esta película combina comedia, drama y una profunda reflexión sobre el amor, la esperanza y la imaginación humana frente a la adversidad. La historia sigue a Guido Orefice, un hombre carismático y optimista que, junto a su hijo Giosuè, es deportado a un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para proteger la inocencia del niño, Guido transforma la dura realidad en un juego lleno de imaginación y amor.

Dónde ver: Renta en Prime Video, Google Play y Apple TV