¿Qué ver?: Betty La Fea, la historia continúa", con humor y enredos

La noche de los jueves se reservan para ver a Betty, don Armando, Mila y a Patricia Fernández, diciéndole: "¡Desgraciadas!", a las integrantes de lo que fue, y sigue siendo "el cuartel de las feas".

Con todo este preámbulo, cualquiera sabe que se trata de Beatriz Pinzón Solano, sí, esa Betty que en la década de los 90 robó la atención, y sí, también el corazón de toda Latinoamérica.

Después de más de dos décadas, la secuela de aquella telenovela "Yo soy Betty, la fea" ahora se llama "Betty la fea: la historia continúa".

Su primera entrega de episodios inició en julio de 2024, y varias cosas pasaron, algunas nuevas, otra continuidad de lo que el público vio en pantallas a finales del siglo pasado, entre ellas los no tan hábiles manejos financieros de Armando y el que Betty regresa a la dirección de Ecomoda.

Entre las historias nuevas se puede ver a Mila, la hija de Armando y Betty, quien luego de hacer alianza con Marcela, se entera de lo que su mamá pasó en aquellos años en los que fue la asistente de Armando y cerebro oculto que siempre lo sacó de todos los apuros, unos por su mala administración y otros por sus muchas admiradoras.

Ahora Betty se ha tomado unas vacaciones con su hija en Cartagena, pero la chica rechaza a su padre, al saber todo lo que le hizo pasar a Betty en sus años de juventud.

Durante su estancia en la playa, Betty se encuentra con un hombre y Aura María reaparece, convirtiéndose en una inesperada tabla de salvación para muchos.

La tensión entre Armando y Betty se hace latente, pues el hombre con el que Betty estuvo en Cartagena sigue presente, y Armando, por su parte, tiene también la opción de estar con alguien más. ¿Qué pasará rumbo a la final de la temporada?

Ana María Orozco, Jorge Alberto Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julián Arango, Zharick León y Sebastián Osorio son parte del elenco principal.