Marvel Studios anuncia reestreno de Avengers: Endgame en cines

El reconocido estudio de cine y televisión estadounidense, Marvel Studios, que produce películas y series basadas en personajes de Marvel Comics ha anunciado que reestrenarán su taquillera cinta "Avengers: Endgame" (2019), en cines.

El estudio, conocido por crear el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), una franquicia multimedia que incluye películas, series de televisión, cortometrajes y cómics interconectados; dio a conocer la noticia este viernes a través de sus canales digitales oficiales.

Detalles sobre el reestreno de Avengers: Endgame

La película, secuela de "Avengers: Infinity War" (2018), regresará a la pantalla grande en septiembre de 2026, con el objetivo de preparar a los fans de la franquicia para la llegada de "Avengers: Doomsday", cuyo gran estreno está programado para el 18 de diciembre del próximo año.

¿Cuándo se estrenará Avengers: Doomsday?

Aunque el estudio cinematográfico no ha confirmado en qué países tendrá su reestreno "Avengers: Endgame", se espera que regrese a las salas de cine a nivel mundial, pues formará parte de la estrategia para el lanzamiento de "Avengers: Doomsday".

En México puede esperarse que la hasta ahora, segunda película más taquillera de la historia, haga su reaparición en las salas de Cinépolis y Cinemex, sin embargo, quedamos a la espera de la confirmación por parte de los estudios o las cadenas mexicanas.

Impacto de Avengers: Endgame en la taquilla mundial

"Avengers: Endgame" se posicionó como uno de los estrenos más esperados del 2019 y recaudó 2 mil 799 millones de dólares, posicionándose únicamente detrás de Avatar (2009) en la lista de cintas más taquilleras en la historia del cine.

Este largometraje, junto con "Spider-Man: Lejos de casa" (2019), puso fin a la Saga del Infinito del universo de Marvel.

Con esta secuela de Avengers, los hermanos Russo -directores de la película- cerraron exitosamente la narrativa de los superhéroes en la que Thanos es el antagonista.