"Avengers: Doomsday" muestra regreso de personajes de "X-Men"

CIUDAD DE MÉXICO.- El Universo Cinematográfico de Marvel volvió a sacudir a sus fans con el lanzamiento del tercer teaser de "Avengers: Doomsday", un adelanto que no pasó desapercibido y que desató una ola de reacciones en redes sociales.

¿Qué revela el teaser de Avengers: Doomsday?

En apenas unos segundos, el avance dejó ver pistas clave que apuntan al esperado regreso de los X-Men, alimentando teorías, nostalgia y grandes expectativas rumbo a una de las películas más ambiciosas de la saga.

Impacto del teaser en la comunidad de fans

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios compartió el nuevo avance que causó furor entre los fanáticos de la franquicia.