Inicia cuenta regresiva

Una de las películas más esperadas del 2026 es "Avengers Doomsday", entrega que marcará el regreso de Los Vengadores y tras siete años del estreno de "Avengers: Endgame", los aclamados Hermanos Russo se volvieron tendencia en la red al compartir la cuenta regresiva oficial que aumentó el furor entre los fans de la saga.

En días recientes, las redes sociales explotaron al confirmarse la participación de Chris Evans en el nuevo filme. Aunque "Avengers Doomsday" todavía no cuenta con tráiler oficial, las expectativas entre los seguidores de MCU van en aumento.

Lanzan cuenta regresiva oficial para el estreno de Avengers Doomsday

Por medio de redes sociales, se viralizó rápidamente un clip que muestra la claqueta con los datos de la película de Marvel y una cuenta regresiva activa para enmarcar la llegada a los cines de esta película el 18 de diciembre del 2026.

Avengers Doomsday es considerado como uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios, buscando consolidar su universo cinematográfico y ofreciendo a los espectadores una experiencia única que fusionará personajes y tramas de distintas franquicias en una emocionante narrativa.

De acuerdo con medios estadounidenses, se espera que a lo largo del 2026 sean liberados cuatro avances inéditos que aumentarán la euforia entre los fans, pues se habla de que el primer teaser mostraría a "Steve Rogers" (Capitán América) viajando por una carretera en una motocicleta.