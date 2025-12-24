Vuelve el Capitán América

Ahora sí, sin rumores ni teorías: Chris Evans regresa oficialmente como Steve Rogers en Avengers: Doomsday. Marvel Studios confirmó el regreso del Capitán América con el lanzamiento del primer tráiler de la película.

El avance no pasó inadvertido. En él se ve a Steve Rogers en una granja, usando motocicleta y su clásico casco azul, en un ambiente tranquilo acompañado por una versión instrumental del tema de Avengers.

El giro que encendió el debate entre fans llega al final: Rogers aparece cargando a un bebé, mientras la pantalla anuncia: "Steve Rogers regresará para Avengers: Doomsday". El estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.

La última vez que el Capitán apareció en el MCU fue en "Endgame" (2019), cuando decidió retirarse, reencontrarse con Peggy Carter y entregar el escudo a Sam Wilson.

La dirección vuelve a estar en manos de Joe y Anthony Russo, responsables de las cintas más icónicas del MCU. "El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos reunió aquí. Siempre iba a volver a esto", escribieron en redes.

El tráiler abre nuevas incógnitas: ¿es el mismo Steve?, ¿una variante?, ¿qué papel juega ese hijo en la trama? Lo único seguro es que el Capitán está de vuelta y Marvel apuesta fuerte por recuperar sus personajes claves.

Con Doomsday también volverá Robert Downey Jr. aunque no como Tony Stark, sino en el papel de Doctor Doom, uno de los villanos más reconocidos de Marvel.