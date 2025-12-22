¡Arrasa en taquilla!

"Avatar: Fire and Ash" debutó con una taquilla de 345 millones de dólares a nivel mundial, según las estimaciones del estudio dadas a conocer el domingo, lo que representa el segundo mejor estreno global en lo que va del año que encamina a James Cameron hacia nuevos récords.

Dieciséis años después del inicio de la saga "Avatar", Pandora sigue siendo una abundante riqueza en la taquilla. "Fire and Ash", la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción de Cameron, se estrenó con 88 millones de dólares a nivel nacional y 257 millones de dólares a nivel internacional. La única película con un mejor debut en 2025 fue "Zootopia 2" (497,2 millones de dólares en tres días). En las próximas semanas, "Fire and Ash" tendrá el significativo beneficio del lucrativo período navideño.

Sin embargo, hubo un poco menos de fanfarria para esta película de "Avatar", que llega tres años después de "Avatar: The Way of the Water". Aquel filme se estrenó en 2022 con un inmenso ingreso global de 435 millones de dólares y 134 millones de dólares en América del Norte. A nivel nacional, "Fire and Ash" tuvo un considerable descenso del 35% respecto a la entrega anterior.

Sin embargo, esas objeciones son sólo producto de los altos estándares de "Avatar". Las dos primeras películas se ubican como dos de las tres películas más taquilleras de todos los tiempos. Para alcanzar esas alturas, las películas de "Avatar" han dependido más de su permanencia en cartelera que de grandes estrenos.

Cameron ha dicho repetidamente que "Fire and Ash" necesita tener un buen desempeño para que haya películas subsecuentes de la saga. (Las cuatro y cinco ya están escritas pero no aprobadas). Estas son películas excepcionalmente caras de hacer. Con un presupuesto de producción de al menos 400 millones de dólares, "Fuego y Cenizas" es una de las películas más costosas de la historia.

"Fire and Ash" no acaparó el fin de semana. Un trío de nuevos estrenos llegó a las salas con la esperanza de ofrecer algo de competencia: "The Housemaid" de Lionsgate, "David" de Angel Studios y "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants", de Paramount Pictures.

En la carrera por el segundo lugar, "David" salió en la cima. La historia animada de David y Goliat recaudó 22 millones de dólares en 3.118 cines, logrando el mejor fin de semana de estreno para Angel Studios, el estudio orientado al público cristiano que surgió con el éxito sorpresa de 2023 "Sound of Freedom".

LOS CINCO DATOS CURIOSOS SOBRE

LA NUEVA PELÍCULA DE LA FRANQUICIA

El reciente estreno de "Avatar: Fuego y ceniza", la tercera entrega de la franquicia sobre el mundo fantástico de Pandora y el místico pueblo Na´vi, ha sorprendido al mundo del entretenimiento.

Desde su estreno, "Avatar" (2009) se consolidó como una de las sagas cinematográficas más ambiciosas y visualmente impactantes de la historia del cine, incluso, la película continúa sosteniendo el lugar al filme más taquillero en la historia del cine a nivel mundial.

Ahora, entre críticas buenas y algunas más duras, esta película sigue construyendo la visión de James Cameron para la franquicia, quien ha incorporado nuevos paisajes, culturas y conflictos que prometen sorprender tanto a fans como a nuevos espectadores.

5 datos curiosos sobre Avatar: Fuego y ceniza

Más allá de un espectacular despliegue narrativo y tecnológico, que permite dar vida a todo el mundo de Pandora, esta nueva entrega está rodeada de detalles poco conocidos que enriquecen la experiencia en pantalla.

Desde decisiones creativas tomadas durante el rodaje hasta referencias ocultas y avances técnicos inéditos, "Avatar: Fuego y ceniza" guarda una serie de curiosidades que revelan el nivel de dedicación detrás de la producción:

1. Rodaje simultáneo

"Avatar: El camino del agua" (2022) y "Avatar: Fuego y ceniza" (2025) comenzaron a rodarse de forma simultánea en 2017. El rodaje principal de la tercera película terminó en 2020 y desde entonces estuvo en proceso de postproducción.

2. Fue escrita antes del estreno de Avatar 2

Como estrategia para asegurar coherencia entre toda la saga, James Cameron escribió el guion para "Avatar: Fuego y ceniza", antes de que se estrenara la segunda entrega, "Avatar: El camino del agua".

Asimismo, Cameron ha revelado que ya se han trabajado avances de las entregas 4 y 5 de la franquicia, las cuales se prevé lleguen a la pantalla grande en 2029 y 2031 respectivamente, sin embargo, su realización depende del éxito que tenga Avatar 3 en las taquillas.

3. Nuevas palabras

En "Avatar: Fuego y ceniza" se crearon más de mil palabras nuevas en idioma Na´vi para reflejar los dialectos de los clanes de la ceniza y del aire.

4. Inspiración para los paisajes

Las zonas volcánicas de Pandora se inspiraron en Islandia y en la región de Kamchatka, en Rusia.

5. Es la película más larga de la franquicia

Esta entrega se ha posicionado como la película más larga que tiene la saga hasta ahora. "Avatar: Fuego y ceniza" cuenta con una duración de 3 horas y 18 minutos, es decir, 198 minutos.

Avatar 3 supera por únicamente 6 minutos a "Avatar: El camino del agua", que dura 3 horas y 12 minutos, es decir, 192 minutos.

EN TAQUILLA

1.- "Avatar: Fire and Ash", 88 millones de dólares.

2.- "David", 22 millones

3.- "The Housemaid", 19 millones

4.- "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants", 16 millones

5.- "Zootopia 2", 14,5 millones

6.- "Five Nights at Freddy´s 2", 7,3 millones

7.- "Wicked: For Good", 4,3 millones

8.- "Dhurandhar", 2,5 millones

9.- "Marty Supreme", 875.000 dólares

10.- "Hamnet", 850.000 dólares