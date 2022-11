Arrancan filmaciones de la telenovela 'El Amor Invencible'

Su melodrama seguirá a Marena (Boyer), cuya familia fue asesinada por los Torrenegro, clan encabezado por Ramsés (García Cantú), quien también se encargó de arrebatarle los hijos que esperaba.

Para hacerlos pagar 15 años después, Marena cambia de identidad y se transforma en Leona Bravo, un personaje con el que la protagonista quiere impactar por su fuerza.

"Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar, ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí. Estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas.

"No estamos acostumbrados a ver una protagonista como Leona, generalmente suelen ser víctimas y aquí es todo menos víctima. Eso me hace admirarla muchísimo", aseguró Boyer durante la presentación del proyecto.

La telenovela 'El Amor Invencible', producida por Juan Osorio, inició filmaciones. La protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera.

El elenco se dijo encantado de llevar a la pantalla personajes que no son héroes o villanos, pues destacaron que en todos ellos hay elementos muy humanos.

La historia arrancó sus filmaciones a inicios de esta semana y se tiene previsto que se transmita por Las Estrellas en febrero de 2023 a las 21:30 horas.

La telenovela está dedicada al director Jorge Fons, quien falleció el pasado septiembre y a quien Osorio recuerda como un gran cómplice desde que colaboraron en La Casa en el Final de la Calle.

El productor resaltó el buen ambiente que el director de Rojo Amanecer creaba con los actores y técnicos, clave para lograr buenos resultados en los rodajes.

"Hizo una gran trayectoria cinematográfica, pero para mí él dejó huella en la televisión. Su magia traspasaba la pantalla y contagiaba a su público. Siempre vivirá en los foros de Televisa San Ángel, en los corazones de todos los que lo conocimos.

"Nunca fue egoísta, siempre siempre compartió toda su sabiduría. Este proyecto el amor invencible está dedicado a ti, maestro, desde allá guíanos", dijo el productor.