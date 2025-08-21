Pacemaker temporada 2: John Cena explora el multiverso en HBO Max

La segunda temporada de "Pacemaker", el antihéroe más irreverente de DC, llega tras tres años de espera y con un cambio de tono que promete profundizar en los conflictos internos y las relaciones del personaje interpretado por John Cena.

La serie de HBO Max, continúa tras los eventos de Superman (2025), explorando cómo Chris Smith (Peacemaker) enfrenta las consecuencias de sus acciones y las amenazas del multiverso.

La segunda temporada, que consta de ocho episodios, está disponible a partir de este jueves y, de acuerdo con la sinopsis oficial, en antihéroe descubrirá un mundo alternativo "donde la vida es todo lo que desearía que fuera".

El misterio rodea cada detalle de la temporada: desde la inclusión de personajes, hasta los giros que involucran el multiverso; además, según David Denman, mantiene la comedia y la acción que conquistó a los fans en su primera entrega:

"Tiene todo lo bueno de la primera temporada, pero expandido. Hay humor, locura, acción y momentos muy emotivos. Hay, incluso, un poco más de emoción que en la primera temporada", dijo el actor.

Denman, se une al elenco interpretando a un personaje misterioso que parece estar íntimamente ligado a los traumas del protagonista.

"Nunca había hecho una producción de cómics y aquí estaba rompiendo paredes, volando por los aires con un traje de superhéroe. Fue único, diferente a cualquier otra experiencia en mi carrera".

A partir de este jueves, los fans de este personaje podrán ser testigos de la continuación de su historia; sin embargo, a diferencia de otras producciones, cada uno de los ocho capítulos se estrenará semanalmente.