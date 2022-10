Ambientada en los años 30

Ciudad de México

Durante seis años Christian Bale y el director David O. Russell se reunieron varias veces a la semana en una cafetería, hasta lograr materializar ´Amsterdam´.

Ambientada en el Nueva York de los años 30, la película sigue a Berendsen (Bale), Harold (John David Washington) y Valerie (Margot Robbie), tres inseparables amigos que se convierten en sospechosos de un asesinato que revolucionó a la sociedad estadounidense

INTERCAMBIO DE IDEAS

"Amamos hablar, algunas veces sólo nos sentábamos y escuchábamos música o leíamos libros juntos pensando en cómo crear nuevos personajes. No quiero tomar crédito en lo absoluto, esta es una pieza de David, yo sólo estuve ahí para darle algunas ideas, disfruté pasar el tiempo con él", contó Bale en entrevista.

El largometraje se sumerge en los orígenes de esta estrecha amistad y los detalles del pacto que hizo el trío en el que juraron protegerse por siempre.

"La idea era crear a tres amigos que hicieran lo que sea el uno por el otro y una amistad que todo el mundo que los viera quisiera tener. Cuando trabajas con personas tan talentosas como Margot y John y puedes ir profundo", aseguró.

Amigos sospechosos de asesinato.

BUEN AMBIENTE

Al intérprete inglés le resulta sencillo trabajar con su amigo David, incluso con la fama que tiene de "estricto y demandante".

En el pasado, artistas como George Clooney y Lily Tomlin compartieron historias de abuso por parte del cineasta.

"No creo que sea estricto, me parece que sólo demanda que creemos algo especial y único. Estamos tan agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Como cualquier gran cineasta tiene una manera muy única de crear, así que tienen un carácter especial, pero disfruto trabajar con él", relató.

Lealtad, la amistad y el amor.

ELENCO ESTELAR

La cinta está cargada de estrellas de Hollywood, pues Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek y Robert De Niro, son sólo algunos de los que completan el elenco.

´Amsterdam´, que ya está en las salas de cine, es una comedia negra plagada de intriga y misterio que plasma con fidelidad la atmósfera y el espíritu de Nueva York a comienzos del siglo XX y que recorre temáticas como la lealtad, la amistad y el amor.

La fotografía de la cinta corrió a cargo del mexicano y ganador del Oscar, Emmanuel "El Chivo" Lubezki, con quien Bale trabajó muy de cerca.

"Lo amo, ya hemos trabajado juntos antes y no puedo esperar a ver la película con él. Trabajar con él es un placer, es un gran artista. Creamos un trío de amistad creativa muy interesante entre David, "Chivo" y yo. Consistíamos muy bien en el set. Uno de mis recuerdos favoritos es cuando "Chivo" se despegaba de la cámara y me decía: ´Cabrón, pero qué buena escena, me encanta", relató Bale, de 48 años.