Juliette Binoche enamorada de México

Juliette Binoche ha viajado a México en varias ocasiones, algunas por trabajo y otras por placer, pero lo que es un hecho es que cada vez que visita el País más se enamora de su gente.



"Estuve en el área de Yucatán porque estaba filmando un documental sobre las pandemias y cuál era su origen", recordó en entrevista.

"Conocimos grandiosos científicos en la Universidad de México y viajamos juntos a Yucatán para observar lo que estaban haciendo en la naturaleza, fue una experiencia maravillosa".

NUEVA PELÍCULA

La nueva película de Binoche, The Taste of Things, es la apuesta de su natal Francia para la próxima entrega del Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Por ello, la intérprete viajó hace unos días a Los Ángeles hace unos días para promocionarla, y en entrevista con pocos medios invitados, entre ellos Grupo Reforma, compartió su relación con el talento mexicano.

En el evento, realizado en la residencia oficial de la cónsul de Francia, ubicada en Beverly Hills, rememoró que en el 2015 trabajó en la cinta Los 33, al lado de los mexicanos Kate del Castillo y Jacob Vargas, bajo la dirección de Patricia Riggen.

"Amé esa película, todo el elenco nos quedamos juntos en un hotel en Chile, que es donde filmamos una parte, y nos hicimos buenos amigos. Tuvimos las mejores conversaciones en la noche, que era cuando nos reuníamos y la llamábamos 'la mesa de la filosofía'", compartió.

A lo largo de su carrera, Binoche ha estado nominada al Óscar en dos ocasiones, de las cuales ganó en 1997 como Mejor Actriz de Reparto por la película El Paciente Inglés.

El filme The Taste of Things, dirigido por el francés-vietnamita Tran Anh Hung, ha tenido muy buenas críticas que ya la ubican como una seria candidata para el Óscar, como producción y por Binoche.

Protagonizada también por Benoit Magimel, relata la relación sentimental entre una cocinera y un gourmet.

"Me encantó trabajar en esta película, porque trata sobre el amor y me comí los mejores platillos, también lo que me gusta es que mi personaje sabe que va a morir, ella es frágil pero aun así continúa hasta el final, ella quiere dar lo mejor de sí hasta el final", contó.