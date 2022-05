Alista sátira sobre ´El Juego del Calamar´

Guadalajara, Jalisco.- Hwang Dong-hyuk desarrolla una sátira sobre la creación de su serie El Juego del Calamar, de Netflix , que se convirtió en un éxito mundial de la noche a la mañana, titulada provisionalmente The Best Show on the Planet.

Hwang enfatizó que el proyecto está en su infancia, con pocos detalles disponibles para compartir, pero dijo que la comedia satírica sería un reflejo del éxito de la noche a la mañana de Squid Game, basado en su experiencia personal de ser el centro de atención.

Además de The Best Show on the Planet, Hwang alista otros dos proyectos: Killing Old People Club, una nueva película inspirada en una novela escrita por Umberto Eco, el filósofo y ensayista italiano, y la segunda temporada de El Juego del Calamar.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, dijo a principios de este año que la temporada dos de El Juego del Calamar está en desarrollo.

Haciendo eco de esa declaración, Dong-hyuk también le dijo a The Korea Times que ya está en conversaciones para hacer una tercera temporada.