Reestrenará Mubi el filme 'Amores Perros'

CIUDAD DE MÉXICO.- La distribuidora global de películas Mubi, que también es plataforma de streaming y productora, anunció este miércoles que Amores Perros, ópera prima de Alejandro G. Iñárritu, tendrá su reestreno remasterizado en cines de México este 9 de octubre.

A través de un comunicado, Mubi también compartió que el filme llegará a la plataforma a partir del 24 de octubre. El esperado reestreno se acompañó de un nuevo póster y tráiler, como parte de las actividades globales en festejo de su 25 aniversario.

Considerada como una de las películas más importantes del cine del siglo 21, Amores Perros se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en el año 2000, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, impulsando así la carrera internacional de Iñárritu.

Un retrato visceral y multinarrativo del amor, la pérdida y la supervivencia en la Ciudad de México, la película obtuvo una nominación al Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa y sigue siendo un referente del cine contemporáneo.

Un legado que este 2025 comenzó su celebración de aniversario con su regreso al Festival de Cine de Cannes, con la primera proyección de la nueva versión restaurada de Amores Perros como parte de la selección Clásicos de Cannes, con la presencia de Iñárritu y su protagonista, el actor Gael García Bernal.

El homenaje continuará con diversas actividades internacionales, entre ellas la exposición titulada "Sueño Perro: Instalación Celuloide de Alejandro G. Iñárritu", una exhibición sensorial que, con el apoyo de diferentes instituciones culturales, llegará a tres ciudades confirmadas alrededor del mundo.

Del 18 de septiembre de este año al 26 de febrero de 2026, estará en Milán, Italia gracias a Fondazione Prada; del 5 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026, en Ciudad de México gracias a LagoAlgo, y en la primavera del próximo año en Los Ángeles, California con el apoyo de Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

"Una intersección entre el cine y el arte visual que mostrará una selección de imágenes de la cinta presentadas públicamente por primera vez, piezas que permanecieron enlatadas un cuarto de siglo entre los archivos fílmicos de la Universidad Autónoma de México (UNAM)", señaló Mubi en el comunicado de prensa.

"Amor, traición y violencia se reflejan en cada uno de los fotogramas recuperados, fragmentos de película de 35 mm cuyo granulado evoca a la nostalgia de los años dos mil".

A la par, para este 18 de septiembre, la editorial MACK Books prepara el lanzamiento internacional del libro oficial "AMORES PERROS", una publicación en la que el cineasta mexicano profundiza en detalles de la producción nunca antes revelados.

Material inédito como stills, storyboards, fotos detrás de cámaras, notas y descripciones de las escenas a puño y letra de Iñárritu, todo acompañado de textos especializados de los directores Denis Villeneuve y Walter Salles, los premiados novelistas Jorge Volpi y Wendy Guerra, el crítico de cine Elvis Mitchell y el artista de storyboard Fernando Llanos.

El reestreno en Latinoamérica contempla dos fechas y más de 10 países. La primera es el 2 de octubre para Argentina con el apoyo de MACO; mientras que la segunda está programada para el 9 de octubre para México, Brasil y Chile vía MUBI.

En México, las audiencias tendrán la oportunidad de ver la ópera prima de Iñárritu en su formato original en 35 mm en la Cineteca Nacional en Ciudad de México y en la Cineteca FICG en Guadalajara.