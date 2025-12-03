FOX Sports sufre nuevo recorte masivo

El conflicto legal entre FOX Sports México y Fox Corporation sigue en pie y para los primeros, la situación es crítica. No sólo han perdido los derechos de transmisión de ligas como la Liga MX, NFL, UFC y Fórmula 1, también se han visto obligados a llevar a cabo olas masivas de recortes.

Impacto de los despidos en FOX Sports México

El pasado 1 de diciembre trascendió que 30 empleados fueron despedidos de FOX Sports del Grupo Lauman, de acuerdo con el periodista Pepe Hanan. Estos 30 empleados que perdieron su trabajo se suman a los 40 recortes que se llevaron a cabo hace un mes y medio.

Detalles sobre el futuro de Alberto Lati

De acuerdo con Hanan, "Alberto Lati termina contrato en febrero y anunció que no va a renovar", aunque el famoso conductor aún no se ha pronunciado al respecto.

Consecuencias del conflicto legal en FOX Sports

En redes sociales se rumora que Lati podría volver a Televisa para las transmisiones de la Copa del Mundo 2026.