"I am Just Ken", nominada al Oscar por Mejor canción original

CIUDAD DE MÉXICO

Una de las categorías que, aunque no se encuentra entre las principales entregas de los premios Óscar, es el premio a Mejor canción original, que siempre ha tenido popularidad entre el público principalmente por los intérpretes de las mismas.

Este 2024, Dua Lipa, Billie Ellish y Lenny Kravitz figuraron en las nominaciones de los Golden Globes, que siempre llaman la atención, debido a que muchas veces nominan a las mismas producciones en los premios Óscar, sin embargo, Lenny Kravtiz no fue considerado tras ser dadas a conocer hoy las nominaciones de la academia en Hollywood.

El tema de Kravitz forma parte del documental "Rustin", que sigue la historia del asesor de Martín Luther King, en su búsqueda por la igualdad racial en Estados Unidos (puede verse en Netflix), y fue considerada en los Golden Globes, pero no en los Óscar.

Bruce Spreengsten con su tema "Addicted to romance", y Jack Black con "Peaches", tema de la película de "Super Mario Bros", fueron otro par de temas que estarán ausentes en la carrera por la estatuilla en los premios de la Academia, pese a haberse popularizado entre la audiencia.

"Dance The night", interpretada por Dua Lipa no pudo ser tomada en cuenta para los premios ya que fue lanzada antes del estreno de la película, un factor que inmediatamente, por reglas de la Academia, la deja fuera de las nominaciones al Óscar.

Las que si cumplieron todos los requerimientos, es decir que la canción esté compuesta expresa y únicamente para la película, fue la canción interpretada por Billie Ellish, que ganó el Golden Globes "What was i Made for", que, además en caso de ganar, el premio sería para la cantante ya qué colaboró en la creación de la música y la letra y no fue solo intérprete de la misma.

Otra que, además de cumplir este requerimiento contó con los votos necesarios de los miembros de la academia para participar entre las nominadas, es la interpretada por Ryan Gosling también para la película "Barbie", titulada "I am just Ken", sin embargo, en caso de ganar el premio sería solo para el compositor Diane Wareen y no para el intérprete.

Esta es una de las categorías más longevas de la ceremonia del Oscar, este año celebra 90 años de haberse introducido. La primera vez que se tomó en cuenta esta categoría fue en 1934 cuando la ganadora fue "The Last Time I Saw Paris", de la película "Lady Be Good".