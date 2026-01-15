¿Qué ver?: "Agatha Christie: Las siete esferas" la cara de la intriga

Un juego social, una broma que sale mal y una muerte que nadie termina de explicar. Esta es la trama de "Agatha Christie: Las siete esferas", una miniserie que toma uno de los títulos menos adaptados de la autora y lo transforma en un drama detectivesco.

¿Qué ocurrió con Gerry Wade en la mansión Chimneys?

La historia se sitúa en la Inglaterra de los años veinte. Gerry Wade muere en la mansión Chimneys y todo apunta a un accidente, hasta que su prometida, Bundle Brent, decide no conformarse con la versión oficial. Su búsqueda la lleva a moverse entre salones, celebraciones y conversaciones medidas, donde cada gesto parece esconder una pista.

En ese recorrido aparecen Lady Caterham, dueña de una calma que intimida, y el superintendente Battle de Scotland Yard, encargado de seguir líneas de investigación que apenas empiezan a formalizarse en esa época.

Detalles sobre la trama de Agatha Christie Las siete esferas

Poco a poco, Bundle descubre que la muerte de Gerry no es un caso aislado, sino parte de una cadena que conduce a una sociedad secreta conocida como las Siete Esferas. Rodada en Bristol y Bath, la serie apuesta por un tono festivo y un movimiento constante que contrastan con la imagen solemne que suele acompañar las adaptaciones de Christie. Esa elección le da ligereza sin restar intriga, y convierte sus tres episodios en una recomendación ideal para quien busca misterio clásico con pulso contemporáneo.

Actores destacados en Agatha Christie Las siete esferas

Actúan Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

Dónde ver: Netflix.