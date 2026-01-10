Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia en redes sociales

El youtuber Adrián Marcelo anunció su retiro de la comedia por un "tiempo indeterminado", luego de compartir una imagen en sus redes sociales, sugiriendo su divorcio con Karina Puente.

Por medio de la plataforma X, el creador de contenido regiomontano anunció las fechas de sus últimos show.

"Me voy a retirar de la comedia por un tiempo indeterminado. San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche, este año. Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo", anunció.

¿Por qué Adrián Marcelo se retira de la comedia?

Aunado a ello, expresó: "No tengo duda que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario".

En tanto, señaló: "En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y de momento, ES LO QUE HAY. Vendrán tiempos mejores".

Finalmente, el influencer dejó en claro que "nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda".

Detalles sobre el anuncio de divorcio de Adrián Marcelo

El pasado 9 de enero, el exparticipante de La Casa de los Famosos compartió una publicación en su cuenta de Instagram, sugiriendo el fin de su relación con Karina Puente. A través de la red social se puede observar la imagen de su casa con el siguiente mensaje: "Los 4 años más infelices de mi vida los viví aquí. Nunca se casen, raza".

Últimas fechas de Hermanos de Leche en San Diego y Las Vegas

Adrián Marcelo se despide de su público con las últimas presentaciones de su show, donde promete un espectáculo lleno de esfuerzo y dedicación.