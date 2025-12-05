Netflix se queda con HBO Max: las películas y series que adquiere

El gigante del streaming a nivel mundial, Netflix, ha sorprendido este viernes con el anuncio sobre su acuerdo multimillonario para adquirir Warner Bros. Discovery.

Esta compra valuada en un total de 82 mil 700 millones de dólares incluye la adquisición del legendario estudio de cine y televisión, y activos de la empresa como HBO y su plataforma de streaming, HBO Max.

Por el momento, Warner Bros. Discovery (WBD) afirmó que seguirán adelante con sus planes de dividirse en dos empresas que cotizarán en bolsa en 2026.

¿Qué películas y series adquirirá Netflix con esta compra?

Se espera que la transacción cierre una vez finalizada dicha separación, en la que Netflix tiene la intención de adquirir la parte de Warner, mientras que la otra parte, llamada Discovery Global, albergará CNN, TNT Sports, Discovery+ y otros canales en abierto en Europa.

Esta millonaria adquisición hará a Netflix acreedor de grandes producciones como "La teoría del Big Bang", "Los soprano" y "El mago de Oz", las cuales, según el comunicado oficial de la empresa de streaming "se unirán al amplio catálogo de Netflix, que incluye 'Merlina', 'La casa de papel', 'Bridgerton', 'Adolescencia' y 'Extraction', creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo".

En el anuncio, Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix también afirmó que la misión de la empresa "siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'El ciudadano Kane'...con nuestros títulos que han definido la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'El juego del calamar', podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo del storytelling".

Detalles del acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery

La compra también incluye icónicas, históricas y populares franquicias como:

- Harry Potter

- Game of Thrones y House of Dragon

- El universo de DC

- Friends

- Looney Tunes

- Dune

- Succession

- Euphoria

- The last of us

- Cartoon Network

Por su parte, Greg Peters, co-CEO de Netflix, también afirmó que esta unión permitirá atraer públicos más grandes a los mundos creados por Warner Bros., fortaleciendo la industria del entretenimiento, creando más valor para sus accionistas y principalmente, brindando más opciones a los fans.