´Accidente 2´ cuando la venganza trae consecuencias

En 2024, Netflix sorprendió a sus suscriptores con "Accidente" una desgarradora serie que tiene como eje central la muerte de varios niños durante una fiesta infantil.

Ahora, la historia continúa y para su segunda temporada los rencores, las rencillas del pasado, los problemas legales y la sed de venganza serán los protagonistas.

Con "Accidente 2" quedan al descubierto, de manera más cruda, las consecuencias de las decisiones que los personajes tomaron cegados por el dolor de la pérdida; además abordan el duelo desde el resentimiento.

La pareja que forman Daniela (Ana Claudia Talancón) y Emiliano (Sebastián Martínez), responsable de la tragedia, deciden dejar todo atrás y darse una última oportunidad; mientras que "El Charro" (Alberto Guerra), le hará ver su suerte.

El reparto lo conforman rostros ya conocidos como Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Regina Blandón, Alberto Guerra y Eréndira Ibarra; pero se suman nuevos personajes como Bárbara de Regil.