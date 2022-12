Infelicidad absoluta...

"Reviviendo la Navidad", que se estrenó el 20 de diciembre por Netflix, se acerca en un tono de franca comedia a la familia del protagonista, la cual integran Daniela (Ana Brenda Contreras) y sus dos hijos.

Además, están sus papás, sus cuñadas, su hermana con sus múltiples novios, su tío borracho y su hermano desobligado. Al final, lo que está sucediendo es motivo de reflexión para Chuy, pero simplemente no se le quita el hastío.

"Ana Brenda cumple en Navidad y fue muy padre hablar de ello, porque me decía ´yo soy Chuy´". "Creo que lo lleva muy bien, pero sí me contaba que es un regalo (el que le dan), no dos, y la importancia de la Navidad, que a veces la ponía en segundo plano", platicó el exmarido de Aislinn Derbez.