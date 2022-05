"1982, el año que cambió el Líbano" relata la guerra vista por niños

"Lo que quería retratar en mi película es a la gente que no participa en la guerra porque en la mayoría de las guerras la mayoría de las personas normales no son quienes están peleando. Me dijeron que no lo hiciera como quería hacerlo, que era una situación muy polémica e iba a meterme en problemas", recuerda. El cineasta echó mano de niños para papeles importantes y los dejó actuar de acuerdo a su edad, librándolos de prejuicios adultos. Durante dos años previos al rodaje, el cineasta trabajó con un amigo dramaturgo que realizaba talleres infantiles, dándose cuenta que los pequeños tienen las emociones a flor de piel.

"Hay una escena de la película en la que los niños están jugando futbol y de repente llegan tanques que van entrando, les di completa libertad de trabajar con el diálogo como ellos quisieran", detalla.

"Estaba planeado que los niños se paralizaran en cuanto vieran los tanques, pero llegó el talentoso actor joven que interpreta al personaje de Wissam (Mohamad Dalli) y me dijo que eso nunca sucedería en una escuela primaria y que si esos niños vieran llegar los tanques lo primero que harían sería correr hacia la reja. Claro, yo estaba proyectando una imagen muy adulta de este miedo que genera parálisis mientras que el miedo en los niños puede crear curiosidad al ser muy diferente en ellos", recuerda.

Para la película, Mouaness integró un equipo con todos los sistemas de pensamiento religioso y afiliaciones políticas, con la idea que la historia era propiedad de todos los libaneses. "De alguna manera se instauró un proceso de sanación, había momentos en los que incluso tuvimos que parar la filmación porque se estaba convirtiendo en algo muy real. Había momentos muy intensos y emocionales. "Para los niños que no sabían lo que pasó, fue una forma de conocer el pasado. Algo que me impresiona es que en Líbano no se habla de su historia y si en los libros de historia no quieren escribir de esto, las películas al menos pueden hacerlo", concluye. "1982, el año que cambió el Líbano", se proyectará en Cineteca Nacional y salas de Cinemex.