Tiene gran significado

Después de concluir las festividades decembrinas, aún permanece una fecha que marca el cierre del periodo conocido como Guadalupe-Reyes: el Día de Reyes o Día de los Reyes Magos.

Esta celebración, que tiene lugar cada 6 de enero, conserva un papel central en la cultura mexicana gracias a las tradiciones que la acompañan, como el intercambio de regalos y el consumo de la tradicional Rosca de Reyes.

LA FECHA

El 6 de enero corresponde a la festividad de la Epifanía, una fecha que conmemora la manifestación de Jesús ante los Reyes Magos.

De acuerdo con el Gobierno de México, el origen de la Rosca de Reyes se remonta a la Edad Media, alrededor del siglo XIV, en países europeos como Francia y España. Con el paso del tiempo, esta tradición llegó al continente americano durante el periodo de la Conquista, integrándose a las expresiones culturales del territorio que hoy conforma México.

REPRESENTA LA ETERNIDAD

La forma circular del pan posee un fuerte significado simbólico, ya que representa la eternidad, la continuidad y el amor infinito de Dios. Este elemento se vincula directamente con las creencias religiosas cristianas relacionadas con el nacimiento de Jesús.

La celebración está estrechamente ligada al relato bíblico de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, según el Evangelio de Mateo, siguieron una estrella desde Oriente hasta Jerusalén para rendir homenaje al niño Jesús con oro, incienso y mirra.

En el interior de la rosca se coloca una figura que simboliza al niño Jesús. Conforme a la tradición, quien encuentra esta figura adquiere el compromiso de organizar la celebración del Día de la Candelaria, el 2 de febrero, fecha en la que se acostumbra compartir tamales y atole.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE TE SALGA EL MUÑECO?

Como es costumbre, durante los primeros días de enero millones de familias o amigos en México se reúnen para cortar la famosa Rosca de Reyes. Entre chocolate caliente o ponche, risas y tiempo de calidad con nuestros seres queridos, siempre queda una pregunta al aire, ¿a quién le tocará el muñeco de la rosca?

Aunque mucha gente suele evitarlo, pues no quieren ser los responsables de los tamales el Día de la Candelaria, que te toque el muñeco mientras partes la Rosca de Reyes tiene un significado tierno y positivo, y aquí te lo contamos.

La partida de la Rosca de Reyes es una de las tradiciones más esperadas durante el año entre las familias mexicanas. Este delicioso pan no sólo contiene años de historia y evolución cultural, sino que también esconde una (o a veces varias) pequeña sorpresa: el muñequito.

La bendición del muñequito.

LA CREENCIA POPULAR

De acuerdo con las creencias populares, encontrar al muñeco o al Niño Dios dentro de la Rosca de Reyes no sólo es sinónimo de que debes llevar los tamales el 2 de febrero o Día de la Candelaria, también significa que tendrás un año lleno de buena suerte, bendiciones y protección divina.

Algunas personas lo interpretan de manera religiosa más profunda, significando una gran bendición, pues quiere decir que el Niño Dios confió en la bondad de tu corazón para dejarse encontrar.

Otro significado popular dice que hallar el muñequito de la rosca te convierte simbólicamente en su padrino o madrina.

POR QUé LO ESCONDEN

Mientras que uno distinto dice que esta pequeña figura, escondida en el pan tradicional, representa el pasaje bíblico en el que María y José tuvieron que huir y esconder a Jesúas del Rey Herodes, luego de que este ordenara la Matanza de los Inocentes, por lo que hallar al muñeco es una señal de buena fortuna y la responsabilidad de cuidar al Niño Dios.