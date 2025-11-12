Chef mexicano, José Ramón Castillo, entre los mejores chocolateros del mundo

El Maestro Chocolatero y Chef José Ramón Castillo marca un precedente histórico en el mundo del cacao y la Chocolatería al convertirse en el único latinoamericano reconocido dos años consecutivos con la Tablette d´Or, el máximo galardón otorgado por Le Guide des Croqueurs de Chocolat de Francia, autoridad mundial en evaluación de chocolatería fina.

Este doble reconocimiento, recibido en el Salon du Chocolat de París, reafirma históricamente su posición como uno de los referentes más sólidos de la chocolatería contemporánea, y en Menú te contamos los detalles.

El trabajo del maestro chocolatero JoséRa, a la vez técnico y emocional, demuestra que el chocolate mexicano puede competir en precisión, complejidad y elegancia con las grandes casas europeas, sin renunciar a su identidad. "Ser Maestro Chocolatero no es un título: es una responsabilidad", afirma el Chef JoséRa desde París, tras haber recibido la Tableta de Oro por segundo año consecutivo.

¿Cuál es la propuesta del Chef José Ramón Castillo?

Su colección 2025–2026 es un diálogo entre culturas: técnica francesa, precisión asiática y alma mexicana que se caracterizan por su elegancia y gran sabor. Entre las piezas más destacadas se encuentran:

Passion–Timut: maracuyá fresca y pimienta de Timut; acidez brillante y final floral.

Oolong–Acacia: infusión de té Oolong con miel de acacia; untuosidad controlada.

Guayaba–Yuzu: contraste tropical y cítrico calibrado en pH y °Brix.

Tonka–Café Chiapaneco: praliné con cumbarú y espresso; tostado profundo.

Ganache de Cacao Grand Cru 72%: origen mexicano con carácter mineral y cítrico; tostado medio y conchado corto para preservar su terroir.

En cada pieza hay precisión técnica: curvas de templado específicas, control de actividad de agua, análisis de acidez y fase grasa. Pero detrás de la técnica, declara, persiste una idea: hacer sentir, pues, en su visión, la excelencia se mide tanto en parámetros como en emociones.

¿Qué significa este reconocimiento para el cacao mexicano?

"El chocolate es un idioma universal. Francia aporta el rigor, Asia la precisión, y México el alma. Este reconocimiento no se gana por repetir fórmulas, sino por sostener un estándar técnico y humano", agrega el chef Castillo.

Reconocido como bicampeón de la Tableta de Oro, el Chef JoséRa Castillo se posiciona como el Maestro Chocolatero latinoamericano más laureado de su generación. Su enfoque científico-artesanal, su respeto por el origen y su búsqueda estética lo colocan en el mismo nivel técnico que los grandes nombres europeos y japoneses del sector.

Su galardón es considerado como una victoria para el cacao mexicano, para los productores que lo cultivan y para una generación de chocolateros que hoy miran al mundo con orgullo y sin complejos.