Destacan sus artes culinarias

Jorge Vallejo se posicionó en el número 57 del listado, que se centra exclusivamente en chefs y no en restaurantes, y cuyos resultados son votados por 350 profesionales de la cocina a nivel mundial.

MAESTRÍA GASTRONÓMICA

Los otros mexicanos en el conteo son Elena Reygadas, chef de Rosetta, en la CDMX (en el puesto 73); Karime López, de Gucci Osteria, ubicada en Italia (82), y Santiago Lastra, chef de Kol, en Reino Unido (84).

Elena Reygadas, Mejor Chef Femenina de América Latina en 2014, conjuga en Rosetta con maestría producto mexicano de temporada y tradición italiana. Desde su apertura, en 2010, su restaurante ha conquistado comensales con sus originales pastas, merecedoras de un apartado en la carta.

Karime López es la primera mexicana al frente de un restaurante con estrella Michelín. Nacida en CDMX, pero criada en Querétaro, la chef se ha vuelto todo un emblema de la cocina de Florencia, Italia.

Elena Reygadas

UNAS ESTRELLAS

Finalmente, Santiago Lastra es el chef y dueño de Kol, ubicado en el corazón de la capital británica, un restaurante que abrió sus puertas durante la pandemia y que actualmente ostenta una estrella Michelín.

´The Best Chef Awards´: lo que debes saber

Considerados por muchos expertos como el Premio Nobel de la cocina, la gala de The Best Chef Awards 2022 se realizó en Madrid del 18 al 20 de septiembre, entre conferencias y exhibiciones especiales.

Estos premios se celebraron inicialmente en Varsovia, Polonia, en 2017. Posteriormente dieron el salto a Milán, Italia, en 2018; Barcelona, en 2019, y Ámsterdam, en 2021. La edición 2020 se realizó de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.

Karime López.

LA GALA

Tanto en la gala del año pasado como en esta, destacó el reconocimiento al chef madrileño Dabiz Muñoz, que ostenta tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXo, y que se llevó el trofeo de Mejor Chef del Mundo por segunda vez consecutiva.

España acaparó 16 puestos en la edición 2022, con talentos como los de Muñoz, Joan Roca (El Celler de Can Roca), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) y Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas (Disfrutar).

Santiago Lastra.

EL MEJOR

Este año, Daviz Muñoz no sólo obtuvo el máximo premio del concurso, pues además de encabezar el listado se hizo acreedor de dos galardones más: "The Best Chef", votado por sus propios colegas, y "The Best Chef City Gourmet Award", impulsado por Grupo Cosentino.