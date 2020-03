Escasez de médicos impide los abortos

Harlingen, TX. .

Las protestas de grupos antiabortistas en el estado Texas no pudieron hacer lo que ha logrado el coronavirus: detener el número de abortos no por temor al coronavirus, sino porque no hay médicos que hagan ese trabajo.

Actualmente solo hay una clínica de aborto en el sur de San Antonio, en el Valle del Río Grande. No hay ninguno en toda la mitad occidental de Texas, entre San Antonio y El Paso.

En la clínica de McAllen, la única en cientos de millas, Whole Woman´s Health gasta alrededor de 65 mil dólares por año solo en viajes médicos. Sólo se dispone de un médico que se quedó a residir en el Valle de Texas para brindar servicios en las clínicas de Austin y McAllen.

Ahora algunas tejanas tienen que viajar más de 300 millas para un aborto, después de que las reglas de HB 2 obligaron a la mitad de las clínicas del estado a cerrar antes de ser cerradas por la Corte Suprema de los EU en 2016.

La directora de una clínica de abortos en Dallas-Fort Worth, Robin Wallace ha estado tratando de reclutar más médicos para satisfacer la creciente demanda.

En 2016, la Legislatura de Texas aprobó el proyecto de ley 2 de la Cámara de Representantes, que cerró docenas de clínicas en todo el estado.

Las restricciones estatales también hacen que sea difícil encontrar proveedores que vivan en Texas. Por lo tanto, las clínicas incluída la del Valle del Río Grande dependieron durante mucho tiempo de médicos que venían de otros estados, uniendo los horarios de un médico con sede en Texas y siete que viajan desde todo el país para proporcionar abortos a aproximadamente 150 pacientes cada semana.

Pero a medida que se propaga el virus, ese número ha disminuido drásticamente en las últimas semanas por el temor de los médicos abortistas a realizar viajes y por las medidas de cuarentena que se imponen en los estados donde residen y que limita los viajes.

En este momento, solo uno de los médicos remotos de la clínica puede viajar. Uno de los proveedores está atrapado en California bajo una orden de refugio en el lugar. Otro se pone en cuarentena en casa después de que un compañero de trabajo dio positivo por el virus, y otro más se pone en cuarentena después de que un paciente dio positivo.

Wallace, un médico de familia que dejó Texas el año pasado y viaja de regreso a la clínica durante una semana cada mes, dice que no puede dejar a su familia mientras sus hijos están fuera de la escuela. Durante las próximas tres semanas, las visitas de pacientes que normalmente estarían cubiertas por cuatro médicos adicionales se dividirán en dos: el proveedor local, que tiene más de 60 años, es de alto riesgo para COVID-19, y el director médico de Wallace, quien voló el fin de semana pasado para aislarse en su estado hasta principios de abril.

"Es una carga increíble para los dos", dice Wallace. "Y si alguno de ellos necesitara entrar en cuarentena, o volverse sintomático, entonces realmente tendremos que cerrar las puertas", señaló.