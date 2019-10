Escasean vacunas en hospitales. Detallan médicos acciones tomadas

Río Bravo, Tam.- Varias vacunas escasean en hospitales, en los casos de pacientes con enfermedades crónicas se están supliendo con otras que aportan resultados similares sobre el control de la enfermedad.

Entrevistados por este medio de comunicación el doctor Joel Torres Torres, director de la clínica del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el doctor Gilberto Cantú Galavíz, coordinador, y el médico Sergio Rincón, detallan las acciones que vienen llevando a cabo.

´"En cuanto hace a la falta de vacunas a menores desde recién nacidos hasta los 6 años de edad, es una situación que se viene presentando en el plano nacional, siendo varias las dosis con las que no se cuenta, y no se tiene para cuando, sin embargo estamos llevando un control para cuando lleguen se les apliquen a los niños que en su momento no se han protegido", expresó de entrada el director Joel Torres Torres.

"En los casos de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, mientras se restablece la situación buscando alternativas, es decir opciones para que el tratamiento no se vea interrumpido mientras llega el indicado o que bien les fue recetado en una primera instancia", agregaron los doctores Gilberto Cantú y Sergio Rincón.

"Como institución de salud buscamos la manera de que los afiliados no se vean afectados o interrumpidos en sus tratamientos, por eso se les dan opciones en cuanto a suplir un medicamento por otro", concluyó manifestando el director.

Joel Torres, director, Gilberto Cantú, coordinador, Sergio Rincón coordinador del área de enseñanza.