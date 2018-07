Escasean vacunas; sí hay, asegura Región Sanitaria

"En este momento no hay quejas, he visto en redes sociales pero nosotros no tenemos conocimiento". Nelson González Cepeda, titular de la IV Región Sanitaria.





Desde hace más de dos meses la señora Olga Verónica Salazar Guerrero emprendió una búsqueda para vacunar a sus nietos recién nacidos de hepatitis, acudió al Hospital General, al Materno, a los diferentes centros de salud locales y en Rio Bravo hasta la fecha, ni ella ni sus familiares han podido conseguir el antidoto "Mis nietos nacieron el 9 de junio y 9 de julio yo he acompañado a mis hijas en este martirio de buscar las vacunas que se le ponen a los recién nacidos y nos hemos encontrado con que en ningún lado hay, ya lo reportamos y nos prometen que en un par de días, regresamos y es lo mismo".

Mencionó que las enfermeras de los centros de salud les recomendaron a ella y a otras madres de familia buscar la vacuna de manera particular, su costo es de entre mil y mil 500 pesos "Tiene ese costo en hospitales privados, ellos nos dicen que nos ponen la vacuna pero para nosotros es muy caro, no tenemos dinero para completar y comprarla, en nuestro caso son 2 bebés y me preocupan".

Salazar Guerrero aseguró que aunque existiera el recurso para comprarla en los centros privados el antídoto también escaseaba "Nuestra esperanza es reunir el dinero la semana que viene a ver si la tienen en los hospitales privados y si no pues esperar que no les pase nada".

Preocupante...

Uno de sus nietos ha comenzado a registrar tonalidades amarillas en varias partes de su cuerpo "En sus ojitos aveces se le ve el amarillo, lo que hacemos es darle baños de sol y darle líquidos, yo me preocupo porque esa es una vacuna básica que a todos se la ponen".

No pasa nada...

Por su parte el titular de la IV Región Sanitaria Nelson González Cepeda desmintió que las vacunas para la hepatitis u otras para recién nacido sean escasas "En cuanto a hepatitis tenemos cerca de 100 y pico de dosis, no es suficiente porque hay bastantes nacimientos por mes pero hasta este momento no hay quejas, he visto en redes sociales pero nosotros no tenemos conocimiento". Aunque reconoció que en años anteriores si hubo desabasto.

El doctor explicó que se comunicó con los encargados del Hospital Materno y coordinadores de vacunas sin que hasta el momento se le haya hecho la petición de más antidotos "La vacuna se puede aplicar desde los días de nacido hasta un año yo hace un par de horas me comuniqué con los encargados de salud en los diferentes centros y coordinaciones y no me comentaron de problemas".