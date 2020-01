Escasea vacuna triple viral

Cd. de México, México.

Ciudadanos han denunciado en redes sociales esa falta en clínicas de Monterrey, Puebla, Jalisco y Guerrero. Hugo López Gatell, subsecretario de la Ssa, reconoció que están en proceso de adquirir las vacunas que serán aplicadas en todas las instituciones de salud.

Mientras tanto, analizan utilizar las vacunas triple y doble viral que en diciembre fueron inmovilizadas por la Cofepris debido a que tenían baja potencia para rubéola según las normas mexicanas, pero que sí cumplen con los estándares mundiales. Sonia, mamá de un niño de un año que debe recibir la dosis por primera vez, señaló que no está disponible en la Unidad de Medicina Familiar No. 28, ubicada en Gabriel Mancera, en la Colonia Del Valle.

La mujer buscó la vacuna en el consultorio privado de una pediatra, quien le dijo que tampoco la tenía disponible. Christian Hernández enfrenta la misma situación, pues no ha tenido acceso a la vacuna para su hija de un año. Él buscó sin éxito la dosis en la Unidad de Medicina Familiar No. 15, ubicada en Ermita Iztapalapa, Alcaldía Coyoacán, y en la clínica No. 10 de Calzada de Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez.