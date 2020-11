Escasea vacuna contra influenza

Se tiene un incremento de la demanda de la vacuna contra la influenza a consecuencia de la pandemia del Covid-19, por lo que muchos la buscan en los centros de salud.

Por el momento la vacuna de aplica a los sectores más vulnerables como embarazadas, niños de 6 meses a 59 meses, niños mayores que tengan alguno problema de salud, mayores de 60 años con padecimientos como diabetes y obesidad.

"Yo fui a acompañada de mi mamá, pero nos dicen que no ha vacunas para la población abierta probablemente hasta diciembre", dijo Monica Ramirez, quien acudió al sector salud pero no pudo ser vacunada.

Las familias han acudido a la unidad de la jurisdicción sanitaria, pero les señalan que la vacunación es para los grupos vulnerables.

"Yo acudí el fin de semana pasada y volví acudir esta semana y me dicen que no me pueden aplicar la vacuna porque no soy grupo vulnerable", recalcó otro ciudadano.

Ante la pandemia los ciudadanos han estado solicitando la vacuna contra la influenza en las instituciones de salud.