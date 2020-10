Escasea tierra para autoconstrucción

CIUDAD DE MÉXICO

"La oferta de terrenos y suelo servido (con servicios) no es abundante, no hay una gran cantidad se suelo con servicios asequible, lo que ha habido es un desorden urbano y 'pillos' que se dedican a ofrecen terrenos, que no los entregan", apuntó Méndez en entrevista. Será fundamental puntualizar en las reglas de operación, si se aprueba la propuesta enviada al Congreso, que el terreno a comprar tenga drenaje, agua, luz y certeza jurídica, además de cómo fijar la garantía hipotecaria para reducir riesgos de impago, dijo.

"(Hay qué poner atención) en el cuidado patrimonial, cómo se otorgará un crédito para adquirir terreno, cómo se siguen entregando los créditos para ampliación, remodelación y mejora cuando un derechohabiente tiene un patrimonio ya adquirido, ver si se puede hipotecar y si no que la Subcuenta de Vivienda siga siendo la garantía", dijo. Se deberán usar bases que se tienen de zonas con servicios, transporte, oferta de escuelas, hospitales, etcétera, coordinación entre Federación y gobiernos estatales y municipales, así como del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para dotar de servicios las zonas con tierra libre para ser comprada. Además, el crédito debe ser suficiente para comprar terreno y construir, pues la tierra representa entre 18 y 25 por ciento del valor de una vivienda.