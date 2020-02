Escasea medicina controlada

Hemos estado luchando para que todos los derechohabientes sean atendidos de la mejor manera y creando psicosis crean este tipo de situación . Mario Alfredo López Velazco, director de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE

Cd. Victoria, Tam.- Usuarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron de nueva cuenta lentitud y falta de medicamentos en la Clínica de Medicina Familiar en esta capital; además, aseguraron que el jueves se cayó el sistema, por lo cual tardaron horas en surtir sus recetas.

A las afueras de la Clínica se platicó con algunos derechohabientes quienes confirmaron haber surtido sus recetas a pesar de la demora, sin embargo, dijeron no haber encontrado medicamentos controlados, por lo que tendrán qué volver con posterioridad.

La señora María del Refugio Rodríguez Reyes señaló que las largas filas se hacen todas las semanas, por lo que el ISSSTE debe buscar la manera de hacer más ágil la entrega de los medicamentos.

"Yo vine el lunes y me dijeron que hoy viernes... y de cuatro medicamentos nada más me dan tres, que venga jueves o viernes a ver si me llegó pero esto ya es común", lamentó.

El medicamento que no logró surtir es el Citalopram, otro antidepresivo. "Cada semana tenemos qué seguir viniendo, no se compone, ya tiene años".

Asimismo, la señora María Eugenia coincidió que el medicamento controlado es el más difícil de hallar en la farmacia de la Clínica de Medicina Familiar.

"Llegué como desde las 8 y media, o nueve, pedí permiso para venir a surtir medicamento de mi mamá y la verdad que cada vez es lo mismo; nos dejan sin medicamento y tenemos qué esperarnos a hacer largas filas; sí nos lo entregan porque ahorita ya lo llevo pero sí es incómodo que pierda uno de trabajar para esperar", dijo.

"El Lexapro que es un medicamento para la ansiedad (antidepresivo), para la presión sí me dieron, pero ese es para estar tranquila, es un tranquilizante", dijo la señora Juana Joaquina quien ha llegado a cumplir hasta un mes sin surtir este medicamento, por lo que ha tenido qué comprarlo por su propia cuenta, "porque es un medicamento especializado".

NIEGA DESABASTO

"El abasto del medicamento sigue estando por arriba del 80 por ciento", argumentó el director de la Clínica, Mario Alfredo López Velazco. "Sí tenemos medicamento y el día de hoy (viernes) nos llega el abasto más grande del mes, siempre los primeros de cada mes nos llega a todas las clínicas el abasto fuerte; por desgracia la gente entra en una psicosis de que se va a acabar el medicamento y tenemos este problema", dijo.

La Clínica de Medicina Familiar es un centro de atención de primer nivel en donde se atiende principalmente a pacientes con padecimientos crónicos degenerativos tales como la diabetes, la hipertensión, afecciones cardiacas o respiratorias, y presta el servicio a más de 120 mil derechohabientes de Ciudad Victoria y municipios de la zona centro.

"También hemos detectado que mucha gente se lleva más medicamento del que necesita, y eso es lo que pasa cuando yo tengo un número de diabéticos y se llevan más medicamento del que yo necesito, le quita un medicamento a otra persona", señaló.

El doctor López Velazco precisó que al momento de acudir a consulta, los pacientes piden medicamento extra a su especialista, lo que hace que al final del mes exista un déficit de medicamentos para el total del padrón de derechohabientes.

... Se agotan rápidamente

En cuanto al desabasto, el director de la clínica dijo que algunos pacientes con necesidad de medicamentos controlados acuden a la farmacia esperando surtir su receta, así como que son pocas unidades las que llegan para este tipo de padecimientos, por lo que se agotan rápidamente.

"Más de la mitad de la gente viene por un medicamento especializado de un segundo nivel; soy una unidad de primer contacto y mi cuadro básico de medicamento está muy limitado", dijo López Velazco.

Finalmente hizo un llamado a los usuarios para no crear situaciones de psicosis y surtir su receta sólo los días que les sean indicados. "No estamos en un desabasto, el ISSSTE tiene un gran abasto de medicamento, pero hemos estado luchando para que todos los derechohabientes sean atendidos de la mejor manera y creando psicosis crean este tipo de situación", señaló.