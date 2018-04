Escasea medicamento contra cáncer infantil

Familiares de niños que padecen cáncer aseguraron que hay escasez del medicamento Mercaptopurina, que se utiliza para tratar solo o con otros medicamentos de quimioterapia un tipo de leucemia.

Ivonne Martínez Ortiz, madre de la menor Stephani Vanesa Matías Martínez, de seis años, quien desde hace dos años presenta leucemia linfática aguda, manifiesta su preocupación ante la falta de este medicamento en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, nosocomio en donde son atendidos los niños con cáncer.

Explicó que el Mercaptopurina es ingerido por su hija desde hace más de un año, ya que va en combinación con una inyección que le aplican cada ocho días para tratar de inhibir el crecimiento de las células cancerosas.

Martínez Ortiz, residente de esta localidad, dijo que el frasco con 25 pastillas tiene un costo aproximado de mil 600 pesos, y que en el caso de Stephani Vanesa se requiere de un frasco y medio al mes ya que la menor tiene como indicación médica consumir 36 pastillas al mes.

"Desde hace más de un mes no nos están surtiendo el medicamento, el administrador del hospital nos dice que no les ha llegado y que no hay dinero para comprarlo, por lo que nos recomiendan que nosotras lo compremos en las farmacias particulares, pero el problema es que nos resulta lesivo dicho gasto, pues tenemos más hijos y gastos que realizar", dijo.

La preocupación no es sólo de padres de niños de Reynosa sino también los de otras partes del Estado.

"Un hijo enfermo de cáncer requiere de otros gastos, como son alimentos especiales, traslados al hospital, pañales y la verdad no tenemos dinero para surtir el medicamento", se quejó Ortiz.

Comentó que si no toman el medicamento la salud de los niños con cáncer tendría un retroceso.

Expuso que en su caso ha podido comprar las tabletas gracias al apoyo de la Fundación Iluminando Corazones a niños con cáncer, pero reconoció que hay menores que tienen más de un mes sin consumirlas.

Rápido y fatal

>La leucemia linfática aguda es un cáncer que se inicia en la versión temprana de glóbulos blancos llamados linfocitos en la médula ósea (la parte suave del interior de los huesos en donde se forman las nuevas células de la sangre).

>Las células leucémicas usualmente invaden la sangre con bastante rapidez.

>Estas células se pueden propagar a otras partes del cuerpo, como a los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, el sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) y los testículos (en los hombres).

>Esta leucemia puede progresar rápidamente.

>Si no se combate a tiempo, podría ser fatal en meses.

Hoy por ella

>Stephani Vanesa Matías Martínez padece leucemia linfática aguda.

>Si desea ayudarla en su lucha por la vida, llame a su mamá Ivonne Martínez Ortiz, al teléfono celular 045 834 273 3609.





