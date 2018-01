Escasea huevo en centros comerciales

sandra.tovar@elmanana.com

Durante un recorrido a diferentes centros comerciales de la ciudad, se constató que el huevo está escaseando.

En algunos centros comerciales, el huevo tiene un costo de 54 pesos con 70 centavos el cartón con 30, de diversas marcas como la San Juan, los de marcas propias de estos establecimientos se cotiza en 48 pesos.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el huevo, está desapareciendo de los anaqueles, lo que les hace sospechar, que subirá aún más de precio.

“He ido a varias tiendas y no hay, aquí encontré pero está caro porque es de marca, ahorita no tienen de otro porque el que tenían en oferta se acabó y me dicen que no saben cuándo surtirán más”, comentó Ana Luisa Ramírez.

Esta ama de casa notó con sorpresa que por ejemplo, el el área de frutas y verduras, los costos de algunos productos han bajado de precio.

“Hace días vine a comprar tomate huaje y estaba a 39 pesos, ahorita lo tienen a 29, lo bajaron diez pesos en sólo dos días. Yo no sé si fue por la temporada navideña que subió, pero ahora está a buen precio”, dijo Ana Luisa.

Otro de los productos que bajó 18 pesos, fue la manzana roja que tenía un costo de 37 pesos con 80 centavos y ayer se vendía a 19 pesos con 80 centavos.

El limón agrio bajó apenas 2 pesos ya que se vendía en 24 pesos con 90 centavos y actualmente se cotiza en 22 pesos con 90 centavos.