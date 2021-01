Escasea el marisco

Tampico, Tam.- Ante la escases que existe de mariscos como la jaiba, camarón y algunas especies de peces, ha ocasionado que se disparen los precios estratosféricamente.

Lo anterior lo dio a conocer Antonio Gutiérrez Guerrero, líder de comerciantes de pescados y mariscos de la "Puntilla" en esta ciudad, quien refiere que el kilogramo de jaiba ha alcanzado hasta los 250 pesos en los últimos días.

Dijo que el alza de precios no obedece a la ley de la oferta y la demanda, más bien es por la escases del producto, en aguas interiores, como lo es el camarón de agua dulce o de laguna que también alcanza el precio de los 230 pesos el kilo.

"Por lo regular la jaiba ahorita en tiempo de frío se esconde, no hay... Andaba la última vez en 140, 150 pesos y ahorita anda en 250, y no la encuentras, porque está muy cara", señaló.

"El camarón de laguna, igual no encuentras ni crudo, ni limpio... Anda más caro el camarón limpio, de laguna que el de mar, anda en 220 a 230 pesos... Quién sabe si hasta más caro".

Refirió que por lo regular el camarón de mar es más caro que el de laguna, pero ahorita éste se encuentra en los 200 pesos, "el de laguna anda más caro, no lo encuentras... No es que sea demanda, no hay en las lagunas".

Dijo que otro de los productos del mar con precio elevado se encuentra la negrilla, aseverando que otra de las causas del incremento de estos productos, es la restricción que existe de las autoridades sanitarias en restaurantes, bares y hasta en el mercado de la Puntilla.