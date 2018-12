Escasea dólar en casas de cambio pequeñas

"Es por la demanda del dólar en estos días, hay días en que no hay suficiente, en esta temporada escasea". Vendedor.

Pese a que el dólar se encuentra caro en la frontera, casas de cambio registran escasez del billete verde, aunque las más grandes o cadenas sí cuentan con efectivo.

Al realizar un recorrido por diferentes casas de cambio, se constató que los negocios más pequeños, son los que tienen algún problema de falta de circulante.

En las que son cadenas de casas de cambio o es más grande la sucursal, sí se pudo encontrar el dólar a la compra y venta.

Al dialogar con los vendedores, explicaron que es común que se presente la escasez en estas fechas de compras navideñas, pero el problema se registra en los negocios que tienen poco capital.

"Es por la demanda del dólar en estos días, hay días en que no hay suficiente, en esta temporada escasea, las que no tienen es porque no cuentan con mucho capital para invertir", dijo.

Las casas de cambio ubicadas en centros comerciales y en avenidas principales, o cerca del puente internacional contaban con efectivo ayer.

Fue en las pequeñas casas de cambio, donde se presentaron algunos problemas de efectivo.

El dólar a la venta se encontró ayer en 20 pesos con 20 centavos y a la compra en 18 pesos con 70 centavos y en otras en 18 pesos con 60 centavos.

Cotización

$18.70 a la compra.

$20.20 a la venta.