Escapan de escuela y los atrapan policías

Policías de Proximidad realizaron labores de prevención tras sorprender a dos alumnos que se salieron de una secundaria sin permiso.

Las acciones se reportaron alrededor de las 16:00 horas de ayer por uniformados policiacos que realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Petrolera, a la altura del boulevard Poza Rica, percatándose que dos adolescentes salían de un terreno baldío enmontado.

Por tal motivo los detuvieron tras marcarles el alto, entrevistándose con los dos jóvenes que portaban mochilas y uno de ellos uniforme escolar. Los dos no pudieron justificar el por qué salían de un terreno baldío, solamente dijeron que no acudieron a la escuela porque no habían tenido clases.

Los dos adolescentes fueron llevados a la delegación de Seguridad Pública como acción de prevención, debido que ambos jóvenes se pusieron nerviosos y ante el juez calificador expresaron que se salieron de la Escuela Secundaria General Mario González Aguirre brincándose una barda para dirigirse a la casa del familiar de uno de ellos para comer.

El juez en turno avisó a los padres de familia de los adolescentes para que pasaran por ellos y para que tuvieran conocimiento de la acción de los dos jóvenes, quienes no miden la inseguridad que se vive en la ciudad, subrayando que esto es un acto de prevención en beneficio de los estudiantes.