Escapan en masa de guerra en Ucrania

El éxodo de refugiados de la guerra en Ucrania está creciendo rápidamente en los países orientales de la Unión Europea, con más de 675.000 personas huyendo a países vecinos desde que comenzó la invasión rusa, un número que va a seguir creciendo, advirtió la agencia de refugiados de la ONU.

Shabia Mantoo, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, dijo en Ginebra el martes que "a este paso, la situación parece encaminada a convertirse en la mayor crisis de refugiados en Europa en este siglo".

Una orden del gobierno ucraniano que prohíbe que los hombres entre 18 y 60 años dejen el país —a fin de que estén disponibles para reclutamiento militar— significa que muchas mujeres y niños tienen que buscar refugio por su cuenta.

Irina Yarimchuk, una contadora de la ciudad occidental ucraniana de Kalush, viajó cinco horas el martes hasta el pueblo húngaro de Tiszabecs con su hijo de 14 años y su hija de uno.

Con lágrimas, dijo que su hermano se había integrado al ejército ucraniano y que ella estaba "muy preocupada por su vida".

"Te quiero tanto. Mantente fuerte. Vamos a ganar y te veremos pronto, espero", afirmó en un mensaje emotivo a su hermano, que está asignado cerca de la frontera ucraniana con Bielorrusia.

Luego de que un misil cayó en el cercano aeropuerto de Ivano-Frankivsk al comenzar la invasión rusa, Yarimchuk —que planeaba quedarse con familiares en Praga—pasó días y noches trasladando a su familia de su hogar a un refugio antibombas, mientras las sirenas de alarma aérea sonaban cada pocas horas.

NOCHES DE TERROR

"Desde ese día pernoctamos siempre fuera de la casa", dijo de las cinco noches de terror antes de irse. ""Tenía miedo por mis hijos".

Skliarova relató como cada vez que se refugiaba en el sótano de su edificio en Kiev llevaba con ella una mochila llena de ropa y suministros de emergencia.

"Es un sentimiento terrible, terrible", aseguró. "Aterrador, estrés, conmoción. Cada hora de la noche, nos levantábamos para correr al sótano. Dormíamos vestidos para levantarnos y correr".

RUSIA

Realizan ejercicios nucleares en mar y tierra

Submarinos nucleares rusos zarparon para ejercicios en el Mar de Barents y lanzadores móviles de misiles se desplazaban por bosques nevados en Siberia el martes luego que el presidente Vladimir Putin ordenó que las fuerzas nucleares del país fuesen colocadas en alerta elevada debido a las tensiones con Occidente sobre la invasión a Ucrania.

La Flota del Norte de Rusia dijo en una declaración que varios de sus submarines nucleares participaban en unos ejercicios diseñados para "entrenar maniobras en condiciones de tormenta". Dijo que varios barcos que protegen la península de Kola, donde hay varias bases navales, participarían en los simulacros.

Viaja en su auto a Polonia

- Entre quienes huyeron estaba Oxana Sereduk, que llegó en auto a Medyka, en Polonia, con sus dos hijas y sus nietos el martes por la mañana. Su hija Mariana condujo el coche, a veces con su bebé de 16 meses sentado en su regazo y lactando

- "Tengo miedo sobre todo por los niños", afirmó María Lisicka tomó a sus dos hijos y huyó cuando los cañoneos comenzaron en Lutsk, en el occidente de Ucrania. "Voy a hacer todo por mis hijos", dijo. "No quería sacarlos, yo quería que se quedaran en casa, pero ¿qué se puede hacer? Quiero que su estado de ánimo sea normal. Lo más importante son los niños. No me importa lo demás"

- En la estación de autobuses de la ciudad occidental ucraniana de Leópolis, Pavlo Bilodid se secaba las lágrimas al besar a su esposa y su hijita de dos años, Maria, ayudándolas a abordar un autobús a Polonia

- Abrumado por la emoción mientras tres generaciones de mujeres de su familia iniciaban el viaje por seguridad, dijo a The Associated Press que habían huido de Kiev tras intensificarse los combates allí

La gente trata de llegar a la vía luego de un cambio de andén de última hora para tomar un tren en Kiev.