Escandón rinde protesta como Gobernador de Chiapas

Rutilio Escandón Cadenas asumió el Gobierno de Chiapas tras rendir protesta en el Congreso estatal.

En la ceremonia, donde el Mandatario saliente Manuel Velasco cederá la Gubernatura a Escandón, está presente el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la entrega se encuentra presente el Magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, titular del Tribunal Superior de Justicia.

Otros invitados especiales son Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, y Adán Augusto López, Gobernador electo de Tabasco.

Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, también arribó al recinto legislativo, lo mismo que Rocío Nahle, Secretaria de Energía.

El director de la CFE, Manuel Bartlet, y la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, también asistieron.

Fueron invitados los Gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno, y Mauricio Vila, de Yucatán.

Este jueves el Congreso de Chiapas aprobó la reducción de 21 a 16 dependencias estatales y de 81 a 67 los organismos públicos del Poder Ejecutivo.

Ayer, Escandón definió a los 17 integrantes de su Gabinete. Entre ellos designó a su ex secretario particular en el Poder Judicial, Ismael Brito Mazariegos, como Secretario General de Gobierno y la ex Magistrada Liliana Ángel González como Secretaría de la Honestidad y Función Pública.