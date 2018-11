Escándalo de Odebrecht implica a fiscal general de Colombia

Bogotá.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, tuvo conocimiento de las acciones de corrupción en este país de la multinacional brasileña Odebrecht, según el testimonio de un exfuncionario gubernamental a un noticiero de la televisión local, antes de morir.

El ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien fue gerente de la empresa Acueductos de Bogotá, e investigado por el caso de Odebrecht, falleció el jueves pasado en Bogotá, pero antes entregó su versión de los hechos de corrupción de la multinacional, y audios de conversaciones con el actual fiscal general.

Pizano "dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias Uno desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del poder judicial y económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez", señaló el noticiero al presentar la denuncia.

Como parte de los documentos que Pizano "nos confió con carácter de reserva hasta cuando él recibiera protección en el exterior o falleciera, nos entregó grabaciones de audio que prueban que le relató a Néstor Humberto Martínez, con documentos a la vista, todas las irregularidades de Odebrecht en Colombia desde mediados de 2015".

En agosto de 2015, fecha en la cual se desarrollaba "la conversación entre Pizano y Martínez, este acababa de retirarse del superministerio en el gobierno de (Juan Manuel) Santos, e iniciaba su campaña para ser fiscal".

Martínez "escuchó las confidencias del ingeniero fallecido en calidad de antiguo apoderado de Corficolombiana. Sin embargo, cuando ya era fiscal general, Martínez no daba a entender a la prensa el grado de conocimiento del caso que entonces ya tenía", apuntó Noticias Uno.

Pizano aseguró al noticiario de la televisión local, que el fiscal general conoció los actos de corrupción antes de asumir el actual cargo y se desempeñaba como abogado de la entidad privada Corficolombiana, socia nacional de Odebrecht.

De acuerdo con el testimonio de Pizano, Corficolombiana y Martínez "no hicieron nada para frenar el pago de coimas que ya iniciaban a ser una realidad en esta contratación".

El fiscal Martínez, por su parte, se defendió y dijo que él recibió a Pizano en su oficina, pero como amigo para "hacerle algunas recomendaciones y no como abogado de Corficolombiana".

"Lo recibí en mi oficina me llevó unos contratos que a su juicio no tenían sustento, me mostró pruebas que evidenciaban que no tenía sustento alguno y yo en el mismo acto llamé al doctor (Luis Carlos) Sarmiento Angulo para llevarle los documentos", dijo el fiscal.

Sarmiento Angulo es uno de los empresarios más ricos, poderosos e influyentes de Colombia, quien es presidente de la firma Corficolombiana, socia de Odebrecht en sus operaciones en este país suramericano.

"Le pregunto Jorge Enrique estas son o no son coimas (pagos ilegales) y él no sabe contestarme, él creía que eran relacionados con unos pagos a paramilitares, el insistía mucho en esa tesis", señaló Martínez, quien anotó que las denuncias de Pizano nunca se concretaron y por tanto no fue posible informar a los directivos de Corficolombiana.

Diferentes sectores políticos de oposición pidieron este lunes la renuncia del fiscal general de Colombia, después de conocer el testimonio del ingeniero Pizano, que abre un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción de Odebrecht en América Latina.

El senador de izquierda, Jorge Enrique Robledo, recordó este lunes que él acuso a Martínez ante la Corte Suprema de Justicia y lo denunció ante la Comisión de Acusaciones en el Congreso de Colombia.