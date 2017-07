Es Campeón Atlas en Sub 13

Los juveniles rojinegros tuvieron que ir hasta la tanda de penales para poder quedarse con el campeonato. En tiempo regular igualaron 1-1 y desde los once pasos cantaron victoria 5-3.



Una de la prioridades del actual proyecto es precisamente reactivar los procesos en las Fuerzas Básicas, pues ahora sí el primer equipo luce mucho más sólido.



El presidente de los Zorros, Gustavo Guzmán, felicitó a los juveniles a través de su cuenta de Twitter y resaltó la pasión con la que lograron el título.



"Felicidades a nuestros canteranos y cuerpo técnico de la Sub 13. La pasión con la que juegan es sinónimo de éxito", publicó en la red el mandamás.



Apenas en diciembre pasado, la categoría Sub 20 también se adjudicó el título de la categoría

.

Por otro lado, la escuadra del primer equipo realizó este sábado trabajos regenerativos en las instalaciones del Country Club, luego de la victoria que registraron 2-1 sobre los Pumas en el Estadio Jalisco.



Los elementos que no tuvieron participación entrenaron con normalidad, pues el miércoles se medirán al América dentro de la Copa MX en el Estadio Azteca a las 20:30 horas.