Escalan en EU detenciones de migrantes

Cd. de México.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos detuvo a 109 mil 144 migrantes a lo largo de la frontera con México el mes pasado, de acuerdo con cifras oficiales.



Esto representa el número más alto de detenciones desde abril de 2007, donde se registraron 115 mil 683 casos, según la CBP.



Además, significa un aumento del 6 por ciento con respecto a marzo, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Este es el segundo mes consecutivo que la cifra supera los cien mil, en medio de lo que el Presidente estadounidense, Donald Trump, califica como una crisis por la llegada de más familias a la frontera.



Los cruces no autorizados se han duplicado en el último año, y están en camino de exceder el millón anual, de acuerdo con el diario, ya que las familias guatemaltecas y hondureñas continúan llegando a Estados Unidos, con la expectativa de que serán procesadas y liberadas de la custodia rápidamente.



"Nuestros números de aprehensión están fuera de serie", dijo Carla Provost, jefa de la Patrulla Fronteriza, ante senadores en Washington, según el Post.



"No podemos abordar esta crisis cambiando más recursos. Es como sostener un cubo debajo de un grifo. No importa cuántos cubos tengamos si no podemos apagar el flujo".