Escala manifestante la Estatua de la Libertad

Nueva York, N.Y.

Una mujer que protestaba por la política inmigratoria de Estados Unidos escaló la base de la Estatua de la Libertad, lo que obligó a desalojar el monumento en el Día de la Independencia, apenas horas después de que varios manifestantes fueron arrestados por colgar un cartel en el pedestal de la estatua.

A unos 30 metros (100 pies) sobre el piso, la manifestante desafió durante unas cuatro horas a la policía antes de que dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York subieran a la base y fueran hacia ella. La mujer y los agentes bordearon con cuidado la toga de la estatua hacia una escalera, por la cual descendió unos 8 metros (25 pies) hasta el mirador de la estatua, en donde fue detenida. Todo mientras un helicóptero transmitía las imágenes en vivo.

La mujer había participado horas antes en el despliegue del cartel que exigía la eliminación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dijo Jay W. Walker, miembro del grupo Rise and Resist, que organizó la manifestación.

En un inicio el grupo tuiteó que la mujer "no tenía relación" con la manifestación. Walter después dijo que sí estaba involucrada, pero que los demás no tenían idea de que subiría, ya que escalar no era parte del plan. Agregó que desconocía su nombre.

La mujer subió desde el mirador, dijo el portavoz del Servicio Nacional de Parques, Jerry Willis. Los visitantes fueron desalojados de la Isla de la Libertad horas antes de las 6:15 de la tarde, la hora de cierre acostumbrada, dijo.

Antes y más abajo de eso, al menos seis personas fueron detenidas por colgar un cartel que decía "Abolish I.C.E." (Eliminen el ICE), dijo Willis. Entre otras tareas, los agentes de ICE arrestan y deportan a inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin autorización.

Willis dijo que las regulaciones federales prohíben colgar carteles en el monumento.

Rise and Resist, basado en Nueva York, se opone al gobierno del presidente Donald Trump y defiende el fin de las deportaciones y de la separación de familias en la frontera entre México y Estados Unidos.

"Abolish ICE" se ha convertido en un lema recurrente en protestas de diversas partes del país y entre algunos funcionarios demócratas que buscan reafirmar sus posturas progresistas.

Trump tuiteó la semana pasada que eliminar ICE, "¡nunca sucederá!".