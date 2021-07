Escala Covidengue; registra Reynosa más contagios de los virus fusionados

El problema es el mayor daño dentro del organismo... puede ser que se den las dos infecciones simultáneamente y lógicamente con resultados más graves, es muy importante que la gente no baje la guardia”. Epidemióloga Gloria Doria, Jurisdicción Sanitaria Número 4

Gloria Leticia Doria Cobos, epidemiología y responsable de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa, comentó que se requiere de la participación de los ciudadanos, porque las autoridades por si solas no pueden hacer mucho ante el llamado ‘’Covidengue’’.

Noticia Relacionada Más de 1.600 detenidos en Rusia en protestas por Navalny

Reconoció que han bajado los casos de Covid-19, pero el dengue se ha incrementado: actualmente no se rebasan los 10 casos donde la persona se contagia del Covid y dengue al mismo tiempo.

“Puede ser que se den las dos infecciones simultáneamente y lógicamente con resultados más graves, por eso es muy importante que la gente no baje la guardia ni con el Covid, ni en dengue, el Covid la situación es que ahorita han disminuido los casos por eso estamos en fase amarilla pero no es para que la gente reactive su vida social, si no para mejorar la economía y debemos seguir evitando salir de casa lo más que podemos, salir a lo indispensable, el lavado de manos, el cubrebocas”, expresó.

Explicó que cuando a una persona se contagia de Covid y dengue simultáneamente, son muy similares los síntomas de las enfermedades, sin embargo hay situaciones que pueden diferenciar una de otra, pero en el caso de que se presenten los mismos síntomas, se toma muestra para los dos, pero el problema es el daño mayor dentro del organismo.

“Pueden ser los mismos síntomas, el problema es el mayor daño dentro del organismo que es lo que la gente a veces no ve, por ejemplo el Covid nos produce una neumonía que eso que se complica y lo que la gente necesita entubarse o tiene consecuencias fatales, en el caso del dengue el problema es el daño que produce de todos por órganos, pero específicamente a nivel de las plaquetas, que puede causar hemorragia, imagínate si se complica una neumonía con una hemorragia pues lógicamente que la situación va a ser más grave”, precisó.

Y argumentó:

“Hemos tenido casos graves que han tenido que ingresar a un hospital, sí se han presentado, desgraciadamente vemos que la gente no acude a los servicios de salud, que acuden a médicos privados que no nos notifican y ese es el problema porque por eso se hace más casos de dengue, les mandar hacer exámenes privados y no los notifican y en esos casos no se hacen las acciones de control”, expresó.

Deben notificar

Las autoridades de Salud cuando tienen un caso notificado como probable de dengue, se acude a la vivienda, se hace fumigación, así como en las casas alejadas, para cortar la cadena de transmisor, además de acciones de prevención, como control larvario, pero si no se informa no se puede actuar porque no se sabe de la existencia del caso.

Por lo que se debe notificar al IMSS, sector salud, ISSSTE o a la institución que pertenezcan para que la jurisdicción sanitaria acuda con las medidas.

En el caso del dengue se ha detectado que se están registrando más casos que otros años, en población joven, en edad escolar, lo que significa que es en las viviendas donde se están enfermando, porque no se tienen los cuidados los responsables de las familias de limpiar los patios y descacharrizar.

Señaló que el dengue se desarrolla en el patio de las casas, en cubetas con agua, hasta en corcholatas, bolsa de plástico, plantas y cualquier lugar que acumule agua, cuando se tengan tinacos grandes, es importante tenerlos tapados o tratarla con el abate para que no se desarrolle el mosco.

Recalco que los moscos que se desarrollan en calicheras o en el canal, no son los que transmiten el dengue, ya que es otra especie, que son molestos, pero el que transmite el dengue es el que se desarrolla alrededor de los patios o viviendas, donde hay criaderos.

En el caso del Covid, mantener la sana distancia, uso de cubre bocas, lavado de manos constantes, para que si una persona estornude, no afecte por estar cerca.

“Si la gente no colabora no vamos a poder avanzar más, tenemos que trabajar en conjunto los servicios de salud, con la población, no esperar porque no ha tocado que cuando vamos a descacharrizar en casas donde hay criaderos y la gente dice no van venido los de salubridad a limpiarme el patio y esa no es responsabilidad”, finalizó.

Ataca virus mutante a 5 en Jalisco; uno falleció

La Secretaría de Salud de Jalisco detectó cinco hombres con ‘’Covidengue’’, de los cuales uno falleció.

Los pacientes no tienen relación entre sí y son de casi todas las edades, pues están en el rango de los siete a los 52 años. En específico la persona que falleció tenía 44 años y pertenecía al municipio de El Salto, Jalisco.

En Colima, la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que se registró el segundo caso de ‘Covidengue’, en una niña de menos de cinco años, habitante del municipio de Minatitlán, quien dio positivo a la prueba de Covid-19 y también fue diagnosticada con dengue.

La Secretaría de Salud en el estado detalló que la paciente presentó fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular desde el pasado 8 de septiembre.

Cuide su salud: medidas preventivas

LOS RIESGOS DEL DENGUE

El mosco tarda en reproducirse entre 10 a 12 días, pero puede ser hasta siete días

Tinaco destapado

Corcholatas

Llantas arriba de la casa o en el patio

Planta acuática

El dengue está dando más en población escolar que se encuentra en sus casas.

El Covid y dengue atacan más fuerte dentro del organismo.

PREVENCIÓN

ANTE EL COVID

Lavado de manos frecuente

Uso de cubrebocas

Quedarse en casa y sana distancia

No acudir a eventos sociales o reuniones

Emiten llamado para estar alerta, el dengue se desarrolla en el patio de las casas, en cubetas con agua, hasta en corcholatas, bolsas de plástico, plantas y cualquier lugar que acumule agua.